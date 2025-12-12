ياسمين عبد العزيز تكشف دروس ما بعد الطلاق وشرط تكرار تجربة الزواج

18 حجم الخط

أكدت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أنها بدأت عام 2025 بقرارات حاسمة تتعلق بترتيب أولويات حياتها، قائلة:«قررت إني أركز في شغلي ووقتي يبقى لأولادي والشغل.. وده اللي ركزت عليه السنة دي».

وأضافت ياسمين عبد العزيز خلال لقائها ببرنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة “أون” أن صورة جمعتها بطبيبها تحولت لشائعة عاطفية، معلقة بسخرية: «اتصورت مع الدكتور بتاعي.. طلعوا شائعة! خلاص يطلعوا براحتهم».

«مبسوطة من غير جواز»..ياسمين عبد العزيز تعلن عن راحتها النفسية

كشفت ياسمين عبد العزيز أنها وصلت لمرحلة رضا واكتفاء ذاتي بعيدًا عن الارتباط: «أنا مبسوطة بدون جواز.. وبقيت أحب ياسمين أكتر».

وأكدت أنها لا تمانع الزواج مستقبلًا، لكن لو حدث فسيكون بعيدًا تمامًا عن الأضواء: «مش هتجوز في السر.. بس حياتي الشخصية مش هعرف الناس حاجة عنها».

الندم قوة وليس ضعفًا..ياسمين عبد العزيز: «كنت جدعة زيادة عن اللزوم»

وتحدثت ياسمين بوضوح عن مراجعتها للكثير من قرارات الماضي: «ندمت على حاجات كتير.. وده قوة مش ضعف.. كنت مبقولش لأ وكنت جدعة أوي مع ناس مش المفروض أكون جدعة معاهم».

وأضافت أن عام 2025 شهد نقطة تحول: «كنت بفكر بقلبي.. لكن دلوقتي قلبي وعقلي شغالين».

قوة لا تنكسر..ياسمين عبد العزيز: «أنا منكسرش.. ولا بسيب نفسي للانهيارات»

أكدت ياسمين أنها مرّت بفترات صعبة كثيرة جعلتها أكثر صلابة، موضحة:«اتعرضت لخبطات عشان بتعامل بقلبي.. بس أنا منكسرش.. عندي أولاد لازم يشوفوا أمهم قوية».

وتحدثت عن دخولها المستشفى لفترة طويلة: «قعدت 4 شهور ونص في المستشفى.. وشوفت الموت.. ورجعت أقوى».

لا حب في هذا الزمن؟ ياسمين عبد العزيز: «البدايات حكايات.. لكن الحب في الدراما بس»

وأجابت ياسمين عبد العزيز بجرأة عندما سُئلت: هل الحب أعمى؟، قائلة: «هو الزمن ده فيه حب؟ البدايات بس حكايات.. لكن مفيش حب حقيقي».

وأضافت أنها سعيدة بتجربتها الحالية: «مبسوطة بالسنجلة ومش عايزة حب.. مركّزة في شغلي وأولادي».

دروس ياسمين عبد العزيز ما بعد الطلاق: «اللي يخش علاقة بعدها على طول.. بيغلط»

وأكدت ياسمين عبد العزيز أنها تعلمت من التجربة: «غلط إن الواحد بعد الطلاق يدخل علاقة.. لازم يهدى ويشوف حياته».

واعترفت بأنها أخطأت حين تحدثت علنًا بعد الانفصال: «غلطت إني طلعت اتكلمت.. وكل شيء نصيب».

إيمان أقوى وحياة متوازنة..ياسمين عبد العزيز: «ربنا بيحبني بجد»

وتحدثت بإحساس واضح عن علاقتها بالله:«دخلت 2025 وأنا واحدة تانية في علاقتي بربنا.. بصلي وبقرأ قرآن وبعمل عمرة.. وربنا اللي له فضل عليّا من وأنا صغيرة».

ياسمين عبد العزيز عن التحرر من الخوف: «زمان كنت بخاف الناس تشمت.. دلوقتي خلاص»

وقالت ياسمين عبد العزيز إنها ضيّعت سنوات خوفًا من شماتة الناس، ثم اكتشفت خطأ ذلك:«كنت بقعد في حياة مش مبسوطة خوفًا من إن الناس تشمت.. دلوقتي لأ.. يشمتوا برحتهم».

وأكدت أنها تعلمت أن البركة تختفي حين تصبح الخصوصيات علنية: «أي حاجة بتظهر للناس.. مبيبقاش فيها بركة».

رسالة قوية من ياسمين عبد العزيز للمسيئين على السوشيال ميديا

وجهت ياسمين عبد العزيز تحذيرًا لمروّجي الشائعات وهواة تخريب العلاقات:«الحسد بيموت.. وفيه ناس على السوشيال ميديا شغلانتهم يخربوا البيوت.. وكل حد بيكتب حاجة غلط هتترد له في بنته وأخته وكل الستات اللي في حياته».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.