ياسمين عبد العزيز تكشف كواليس "وتقابل حبيب": رزعت نيكول سابا قلم بجد وأنوشكا صفعتني (فيديو)

روت الفنانة ياسمين عبد العزيز كواليس تصوير مسلسل «وتقابل حبيب»، مؤكدة أن الفنانة أنوشكا لم تكن ترغب في ضربها بالقلم خلال أحد المشاهد، لكن ياسمين أصرت على أن يتم المشهد بشكل واقعي.

وأضافت ياسمين عبد العزيز، خلال برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة “أون” أنها كانت تتوقع لأنوشكا نجاحًا كبيرًا في الدور، قائلة:«وأنا بنصور قلت لها هتاخدي جوائز كتير.. وكل لما تاخد جايزة أقولها لأني كنت عارفة إنها عاملة دور عبقري».

نيكول سابا في لحظة توتر.. وياسمين عبد العزيز: «رزعتها قلم بجد»

وتحدثت ياسمين عن مشهد آخر جمعها بالفنانة نيكول سابا، حيث بدت الأخيرة متوترة قبل تصوير مشهد الصفعة، موضحة أنها اضطرّت لضربها بالقلم فعليًا، بينما تمت إضافة صوت الضربة في المكساج لاحقًا.

وأضافت ياسمين عبد العزيز بابتسامة: «أنا بحب أجيب الممثلات الحلوين معايا.. وعايزة كلنا نطلع حلوين».

مشاهد مؤلمة وردود فعل الجمهور: «الناس كانت متضايقة من الحزن والضرب»

وأشارت ياسمين إلى أن ردود الفعل على حلقات المسلسل أظهرت ضيقًا من كثرة مشاهد العنف والحزن، مؤكدة أن المشهد الذي تعرضت فيه للخيانة كان من أكثر المشاهد الصعبة:«لما زقني وعيطت.. كنت بعيط بجد».



كما كشفت أن الفنان خالد سليم ظل يردد لنفسه كلمة «قذر» — تعبيرًا عن رفضه لسلوك الشخصية التي يجسدها، وليس عن ذاته.

ياسمين عبد العزيز تكشف حقيقة تغيير نهاية المسلسل: «النهاية زي ما هي»

ونفت ياسمين كل ما تردد حول تغيير نهاية العمل، مؤكدة أن النهاية التي عُرضت في الحلقات الأخيرة هي نفس نهاية السيناريو الأصلي دون أي تعديل.

كريم فهمي.. صداقة داخل وخارج الشاشة مع ياسمين عبد العزيز

وتحدثت أيضًا عن علاقتها بالفنان كريم فهمي، مؤكدة أن بينهما صداقة قوية تجمعهما مع مجموعة من الأصدقاء، وهو ما انعكس على الشاشة:«صديقي هو وزوجته علشان محدش يفهم غلط وفيه كيميا بينا بالتمثيل والناس حبت الكيميا دي.. وكريم في الحقيقة طيب وراقي وجنتلمان».

