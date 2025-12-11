ياسمين عبد العزيز لـ منى الشاذلي: أنا زعلانة منك.. والمذيعة: بوقفك علشان بتخربي الدنيا (فيديو)

18 حجم الخط

أكدت الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال لقائها في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة «أون»، أنها بدأت عام 2025 بقرار مختلف تمامًا، وهو أن تمنح نفسها مساحة أكبر من الاهتمام والسعادة.

وقالت ياسمين عبد العزيز: «سعدت ناس كتير، فدخلت السنة الجديدة وأنا بقول لازم أبسط نفسي وأسعدها… دلوقتي عايزة أحب نفسي وأعوضها».

ياسمين عبد العزيز لـ منى الشاذلي: «أنا زعلانة منك… عايزة أتكلم براحتي»

وخلال الحوار، وجهت ياسمين حديثًا مباشرًا للإعلامية منى الشاذلي، معاتبة إياها بلطف قائلة:«أنا زعلانة منك علشان عايزة أتكلم براحتي.. وانتي بتوقفيني»، لترد منى الشاذلي: «بوقفك أحيانًا علشان بتخربي الدنيا!».

الحديث أثار ضحك الجمهور، لكنه كشف أيضًا رغبتها في الظهور على طبيعتها دون قيود.

جاء رد منى الشاذلي سريعًا، وبروح مرحة قائلة: «ساعات بتخربي الدنيا… وبتبقي على سجيتك جدًا، فلازم أوقفك. أنا بقلق من ردود أفعالك».

وهو ما أثار ابتسامة ياسمين وترحيب الجمهور بالحوار الصريح بينهما.

«أنا طالعة ياسمين عبد العزيز الحقيقية».. الفنانة تعلن تمسكها بطبيعتها بعيدًا عن التمثيل

وأوضحت ياسمين في نهاية حديثها أنها لا تقدم نسخة مصطنعة، بل تظهر بجسدها وصوتها كما هي:

«أنا طالعة ياسمين اللي بتتكلم بطبيعتها مش الممثلة».

مضيفة أنها تسعى لأن تكون أقرب لجمهورها وأكثر صدقًا في ظهورها الإعلامي.

في نفس اللقاء، أوضحت ياسمين عبد العزيز: “أوحش حاجة إنك تتجرحي، مقدرش أقعد في حياة أنا مش مبسوطة فيها علشان الناس هتشمت، ميشمتوا!”، مؤكدة شعورها بالندم على الكثير من الأشياء، فأوضحت: “كنت بسأل نفسي هو أنا إزاي سكت على حاجة زي كده”.

