"العدل" يكشف تفاصيل اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب 2025 في 30 دائرة برلمانية

قال حزب العدل إن غرفة العمليات المركزية التابعة له تواصل متابعتها الحية لليوم الثاني من إعادة التصويت في الدوائر الثلاثين الملغاة بقرار من المحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا أن المتابعة تأتي في إطار التزام الحزب بضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية داخل اللجان، واستكمالًا لدوره الرقابي في دعم الثقة العامة بالعملية الانتخابية.

مرشحو العدل في انتخابات الإعادة

وأضاف الحزب أنه يخوض الجولة المعادة بثمانية مرشحين موزعين على ثماني دوائر انتخابية، مشددًا على ثقته الكاملة في مرشحيه ودعمه المستمر لهم في منافسة يأمل الحزب أن تُدار وفق معايير الكفاءة والنزاهة وحدها.

وقال العدل إن غرفة العمليات رصدت عدة ملاحظات خلال اليوم الثاني، أبرزها أن الإقبال بدأ بمستوى متوسط خلال الفترة الصباحية، ثم ارتفع بصورة لافتة عقب الاستراحة بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى قبيل غلق اللجان.

كما رصد تأخر فتح اللجنة رقم (45) بمنشأة القناطر التابعة لدائرة أوسيم في الجيزة، حيث بدأ التصويت في الساعة 10:10 صباحًا.

مخالفات العملية الانتخابية وفقا لمراقبي العدل

وأشار العدل إلى رصد حالات توجيه للناخبين من مندوبين داخل اللجنتين 3 و4 بمدرسة الشهيد عبدالله بكير في مركز البلينا بسوهاج، إلى جانب رصد ممارسات مشابهة باللجنتين 5 و6 بمدرسة المؤسسة، كما تمت ملاحظة وجود حشد وهمي أمام لجنة مدرسة طارق جميل محروس بالدائرة الأولى مركز ومدينة أسيوط.

وأضاف الحزب أن غرفة عملياته وثّقت وجود 11 نقطة حشد وشراء أصوات بدائرة العمرانية والطالبية، وتم التواصل الفوري مع الهيئة الوطنية للانتخابات التي تابعت الموقف مع وزارة الداخلية.

وأشاد حزب العدل بالتعاون الإيجابي الذي تبديه الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية في التعامل مع البلاغات المقدمة، مؤكدًا استمرار عملية الرصد والمتابعة الدقيقة لكافة مراحل التصويت حتى إعلان النتائج النهائية.

وتجري إعادة الانتخابات في 30 دائرة من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 بعد الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا التي قضت ببطلان نتائج هذه الدوائر وإعادة الاقتراع فيها بالكامل.

وتمثل هذه الدوائر واحدة من أبرز محطات السباق الانتخابي الحالي نظرًا لاتساعها وتنوع تركيبتها الجغرافية والاجتماعية، إضافة إلى حساسية المنافسة داخلها بعد بطلان النتائج السابقة.

وتشهد العملية الانتخابية في أيام الإعادة متابعة مكثفة من الأحزاب السياسية والهيئات الرقابية، إلى جانب وجود ملاحظين ومندوبين داخل اللجان الفرعية والعامة لمراقبة انتظام التصويت ومستوى الإقبال والتعامل مع أي ملاحظات قد تظهر على مدار اليوم.

وفتحت اللجان من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مع استمرار الإقبال المتذبذب بين الفترات الصباحية والمسائية وسط توقعات بتزايد الحضور قبيل إغلاق الصناديق.

وينظر إلى نتائج هذه الدوائر الثلاثين باعتبارها عنصرًا حاسمًا في تشكيل الخريطة النهائية للبرلمان الجديد، خصوصًا أنها تعيد رسم موازين المنافسة بين عدة قوى سياسية، وفي مقدمتها حزب العدل الذي يخوض الجولة المعادة بثمانية مرشحين يسعون لحجز مقاعد لهم ضمن الدورة البرلمانية المقبلة

