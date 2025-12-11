في اليوم الثاني للتصويت، حزب العدل يتابع الانتخابات في الدوائر الملغاة

18 حجم الخط

قال حزب العدل إن غرفة العمليات المركزية التابعة له تواصل متابعتها الحية لسير العملية الانتخابية في الدوائر الثلاثين الملغاة، وذلك خلال اليوم الثاني من التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا التزامه الكامل بمراقبة مجريات إعادة التصويت لضمان أعلى درجات النزاهة والانضباط داخل اللجان.

مهام غرفة عمليات حزب العدل

وأضاف الحزب أن غرفة العمليات تعمل على تلقي التقارير والملاحظات لحظة بلحظة من مندوبيه داخل اللجان الفرعية والعامة، مع متابعة معدلات الإقبال وآليات تسهيل دخول الناخبين، حتى إغلاق اللجان في تمام التاسعة مساءً. وأكد الحزب أن هذه المتابعة تأتي في إطار دوره الرقابي لضمان انتظام العملية الانتخابية وفق القواعد المعتمدة.

وأشار الحزب إلى أن غرفة العمليات تواصل التنسيق المباشر مع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر نقطة الاتصال الرسمية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو استفسارات ميدانية، والعمل على حل العقبات التي قد تواجه المناديب أو الناخبين داخل اللجان.

موقع غرفة عمليات حزب العدل

وقال علي أبو حميد، مدير الحملة الانتخابية المركزية بحزب العدل، إن عملية المتابعة تدار من المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة، بالتنسيق مع غرف العمليات في أمانات المحافظات، بما يسمح برصد الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي تطورات قد تطرأ خلال اليوم.

وأوضح الحزب أن لجان حملته الانتخابية، وعلى رأسها اللجنة القانونية ولجنة العمل الجماهيري ولجنة الإعلام، تواصل عملها الميداني لدعم مرشحي العدل الثمانية في الدوائر الثمانية التي يخوضون فيها المنافسة، مع توفير كل أشكال الدعم اللوجستي والتنظيمي لضمان سير العملية في أجواء من الشفافية والالتزام بالقانون.

