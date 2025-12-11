حزب العدل يُحذر من أزمة دستورية وشيكة حال تأخر انعقاد البرلمان الجديد

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، حذر علي فايز، أمين مساعد أمانة الإعلام المركزية لحزب العدل، من احتمالية دخول البلاد في أزمة دستورية حادة في حال تأخر الانتهاء من الطعون الانتخابية الخاصة بجولة الإعادة لمجلس النواب، مؤكدًا أن أي تأخير في إعلان المجلس الجديد قبل 11 يناير سيضع الدولة أمام سيناريو بالغ الخطورة.

وقال المتحدث باسم حزب العدل، إن هناك 21 دائرة انتخابية ما زالت محكمة النقض تنظر طعونها، مشددًا على أن أي قبول جديد للطعون سيؤدي إلى إلغاء نتائج دوائر إضافية، بما يهدد اكتمال تشكيل المجلس الجديد.

انتهاء دور المجلس الحالي في 11 يناير وتحذير من فراغ تشريعي

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “ولاد البلد” الذي يقدمه محمد قاسم بقناة “الشمس” أن البرلمان الحالي ينتهي دوره رسميًا في 11 يناير، وبالتالي يجب أن يكون المجلس الجديد جاهزًا للانعقاد في 12 يناير كحد أقصى، مضيفًا:"لو اتقبل طعن جديد واتلغت دوائر زيادة… المجلس ده مش هيكمل قولا واحدًا".

وأكد أن عدم اكتمال التشكيل سيُدخل الدولة في مأزق دستوري، إذ ستنتقل اختصاصات مجلس النواب مؤقتًا إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرارات لها قوة القوانين لحين اكتمال المجلس المنتخب.

هل تستطيع الهيئة الوطنية إنهاء جميع المراحل والطعون في الوقت المحدد؟

وعن القدرة الفعلية للهيئة الوطنية لـ الانتخابات على الانتهاء من جميع المراحل، بما فيها “الإعادة على الإعادة”، إضافة إلى موجات الطعون المتوقعة، قال فايز إن الأيام المقبلة وحدها ستكشف ذلك، خاصة في ظل ضغط الوقت وتكدس الطعون أمام محكمة النقض.

وأشار إلى أن سير العملية الانتخابية الحالية لا يزال تحت المتابعة القضائية المكثفة، وأن أي خلل في سلامة الإجراءات قد يفتح الباب لمزيد من الطعون القانونية.

توجيهات السيسي عززت قوة الهيئة الوطنية للانتخابات لإبطال اللجان والنتائج المخالفة

وشدد فايز على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضمان نزاهة العملية الانتخابية "لم تأتِ من فراغ"، بل جاءت نتيجة متابعة دقيقة لما يجري في الشارع المصري على مستوى المحافظات.

وأوضح أن هذه التوجيهات منحت الهيئة الوطنية سلطة أوسع في مراجعة اللجان وإبطال النتائج المخالفة، وكذلك دعمت دور المحكمة الإدارية العليا في التدخل عند وجود مخالفات مؤثرة.

وأضاف:"دي ملفات قيادات ومسؤولين كانوا شايفينها وما حدش كان بيتكلم عنها… التوجيه الرئاسي هو اللي أعطى القوة للهيئة إنها تبطل اللجان والإدارية العليا تبطل النتائج."

