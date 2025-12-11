عقب أزمة ليفربول، هل بدأت مفاوضات الأندية السعودية مع محمد صلاح؟

18 حجم الخط

كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو أن الاهتمام السعودي بالنجم المصري محمد صلاح ما زال قائمًا، رغم تجديد عقده مع ليفربول في الموسم الماضي، مؤكّدًا أن اللاعب لا يزال ضمن دائرة اهتمام عدد من أندية دوري المحترفين السعودي.

مفاوضات ضم صلاح للدوري السعودي

وأوضح رومانو أن رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي جدّد بالأمس تأكيده على أن صلاح لا يزال هدفًا مهمًا للأندية السعودية، في ظل رغبتها المتواصلة في استقطاب أبرز نجوم الكرة العالمية.

ورغم هذا الاهتمام الكبير، شدّد رومانو على أنه حتى هذه اللحظة لم يدخل محمد صلاح أو وكيل أعماله في أي مفاوضات مع أي نادٍ سعودي، ما يجعل مستقبل اللاعب مفتوحًا على كل الاحتمالات خلال الفترات المقبلة.

ويأتي هذا كله وسط غموض يحيط بمصير محمد صلاح مع ليفربول بعد الأزمة الأخيرة التي اشتعلت بسبب تصريحاته ضد مدربه آرني سلوت، احتجاجًا على جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الماضية، وهي الأزمة التي أثارت العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين.

وغاب صلاح عن مباراة ليفربول الأخيرة ضد إنتر ميلان الإيطالي في دوري ابطال اوروبا بقرار من المدرب وانتهت بفوز الريدز بهدف دون رد.

ويبقى صلاح أحد أبرز الأسماء المنتظَر تحركها في سوق الانتقالات، خصوصًا مع سعي الأندية السعودية لتعزيز حضورها العالمي بالتعاقد مع نجوم الصف الأول.

