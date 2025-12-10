أسامة كمال: محمد صلاح أعاد شعبية ليفربول مرة أخرى

18 حجم الخط

قال الإعلامي أسامة كمال في حلقة اليوم من برنامج "مساء dmc" إن محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، هو نموذج لإنسان مصري بسيط، نجح في تحقيق الحلم الذي سعى إليه، مؤكدا على أنه ليس من المعقول أن يمشي الناس في تيار الإخوان الكاره لكل نموذج ناجح في بلدنا.

وطالب أسامة كمال من يهاجم صلاح، بأن يشاهد فيديوهات الشعب الإنجليزي ليعرف من هو محمد صلاح فى مدينة ليفربول، مؤكدا على أن ليفربول نادى عريق ولكنه دخل نفق مظلم، ولم يعرف الشعبيىة العالمية مرة أخرى إلا مع محمد صلاح.

الأوساط العربية

وأضاف كمال: فى الأوساط العربية لدى محمد صلاح 400 مليون متابع، ولديه فرص كثيرة مع الأندية العربية التي تتمنى التعاقد معه، لكن لو كان صلاح مشغول فقط بالمال لغادر ليفربول الصيف الماضي.

سكاي سبورتس تكشف حقيقة اقتراب محمد صلاح من الانتقال للدوري السعودي

وكانت كشفت تقارير صحفية، حقيقة اقتراب محمد صلاح نجم ليفربول من الرحيل عن الريدز والانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس أن محمد صلاح بالفعل مطلوب من قبل أندية الدوري السعودي، ومن بين أبرزها الهلال وكذلك اتحاد جدة، لكن هناك بعض الشروط التي قد تمنع حدوث هذه الخطوة، أبرزها أن أندية الدوري السعودي قد غيرت استراتيجيتها وأصبحت تستهدف اللاعبين الشباب بدلًا من النجوم الذين يقتربون من نهاية مسيرتهم الكروية، لكن محمد صلاح استثناء.

