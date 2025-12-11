الخميس 11 ديسمبر 2025
الحماية المدنية تخمد حريق منطقة المطبعة بفيصل والمعمل الجنائي يفحص الآثار

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق شب بقطعة أرض في فيصل،فيتو
 تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شب في أرض فضاء بمنطقة المطبعة في فيصل، وذلك فور أن انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق عقب تلقي قوات أمن الجيزة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بالحادث.

 

ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص آثار الحريق بعد انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد بموقع الحادث، للوقوف على أسباب الحريق.

وقامت قوات البحث الجنائي بفرض كردوان أمني بمحيط موقع الحادث لمنع امتداده إلى الأماكن المجاورة، وتجدده مرة أخرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

خطوات يجب اتباعها عند اكتشاف الحريق وهي: 

- اضغط على جهاز الإنذار فورا أو أعلن بصوت عال عن الحريق إن أمكنك.
- حاول إطفاء النيران باستخدام الوسائل المتاحة بما لا يعرض حياتك للخطر.
- عند سماعك الإنذار عليك إخلاء المبنى بهدوء وانتظام باستخدام أقرب مخارج متاحة.
- لا تستخدم المصاعد واستخدم السلالم فقط وقت الإخلاء.
- يجب أن يتوجه جميع الموجودين بمكان الحريق إلى نقطة تجمع آمنة.
- لا تعد للمبنى لأي سبب حتى يسمح لك رجال الإطفاء؛ فموافقتهم على عودتك تعني أن المبنى أصبح آمنا.
 

الحريق بدأ من المطبخ، التفاصيل الكاملة لمصرع أسرة بشبرا الخيمة

السيطرة على حريق محدود بجوار كوبري أكتوبر والمعمل الجنائي يعاين آثار الحريق

