الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق هائل يلتهم مزرعة دواجن في الغربية

اندلاع حريق ضخم داخل
اندلاع حريق ضخم داخل إحدى مزارع الدواجن بالغربية
18 حجم الخط

شهدت قرية دنوشر التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، منذ قليل، اندلاع حريق ضخم داخل إحدى مزارع الدواجن الواقعة على أطراف القرية ما أسفر عن التهام النيران للمزرعة بالكامل قبل تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الموقف.

غلق وتشميع 4 سناتر تعليمية ومحال مخالفة بالمنيرة الغربية بالجيزة

افتتاح عيادات الرمد التخصصية للأطفال المبتسرين وتشخيص أورام العين بمستشفى رمد طنطا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بتصاعد ألسنة اللهب من المزرعة لتسارع الأجهزة الأمنية وقوات الإطفاء إلى الانتقال لمكان البلاغ وجرى تطويق المنطقة والتعامل مع الحريق لمنع امتداده للمزارع والمنازل المجاورة.


وكشفت التحريات الأولية بمحافظة الغربية ومعاينة موقع الحريق أن تسريبًا في إحدى دفايات التدفئة المخصصة للدواجن تسبب في اشتعال النيران بصورة مفاجئة قبل أن تمتد بسرعة كبيرة داخل العنابر نتيجة وجود مواد قابلة للاشتعال.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من السيطرة على الحريق ومنع تجدد اشتعاله فيما لم يسفر الحادث عن خسائر بشرية وفق المعاينة المبدئية وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه تفصيليا إلى جانب تكليف إدارة البحث الجنائي بمواصلة جمع المعلومات وسماع أقوال الشهود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لسقوط أمطار

مصرع شاب إثر حادث على طريق طنطا – السنطة الجديد

محافظ الغربية: تطوير محور محلة منوف يحقق سيولة مرورية

عقب فوزه على لاعب إسرائيل، محافظ الغربية يهنئ محمد السيد بطل سلاح الإيبيه

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين بايرن ميونخ وسبورتنج لشبونة في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يتقدم على أتالانتا بهدف في الشوط الأول

التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

حالة الطقس غدا الأربعاء، رياح تزيد من الإحساس بالبرودة

البنك الأهلي يكتسح بيراميدز 6-1 في كأس عاصمة مصر

غدا، الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في آخر اجتماعات 2025

تنظيم الاتصالات يحذر من محاولات اختراق للهواتف المحمولة فى مصر (فيديو)

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا وتحذر من السيول (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مظاهر حماية الله لسيدنا رسول الله والعناية الإلهية وإحاطتها بحياته

هل نحن مطالبون بتطبيق أفعال النبي كما هي بحذافيرها؟ الإفتاء توضح

ما حكم المراهنات في الألعاب الإلكترونية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads