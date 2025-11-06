الحريق بدأ من المطبخ، التفاصيل الكاملة لمصرع أسرة بشبرا الخيمة

18 حجم الخط

كشفت التحقيقات حول مصرع أسرة كاملة بمنطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في واقعة اندلاع حريق بشقتهم، عن أن الحريق اندلع داخل شقة سكنية كانوا قد انتقلوا إليها حديثا منذ أقل من شهر، وأن البداية بدأت بالمطبخ وامتدت لباقي الشقة ولم يشعروا به.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية بنشوب حريق في إحدى الشقق بالمنطقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والاسعاف إلى موقع البلاغ، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أدوار العقار والمباني المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب في المطبخ أثناء نومهم ولم يشعروا به، مما أدى إلى اختناقهم بسبب كثافة الدخان، وأسفر الحريق عن وفاة ستة من أسرة واحدة وهم : سارة أسامة إبراهيم (الأم)، نورهان أسامة إبراهيم (شقيقة الأم)، يوسف بسام حسين، أيسل بسام حسين، ريان بسام حسين، يونس محمد (ابن شقيقة الأم).

تم نقل الجثامين إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، وكشفت المعاينة أن النيران التهمت محتويات الشقة بالكامل.

وانتقلت الأجهزة الامنية بالقليوبية ومسئولو الحي إلى موقع الحادث وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار حرصا على سلامة الأهالي وتنظيم حركة المرور أثناء التعامل مع الواقعة.

ويجري فريق من المعمل الجنائي معاينة لموقع الحريق لتحديد أسبابه وملابساته، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة.

