السيطرة على حريق في ورشة نجارة بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية فجر اليوم الأربعاء من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل ورشة نجارة بقرية محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة الكبرى وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية فيما أسفر الحريق عن تدمير كامل لمحتويات الورشة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بتصاعد ألسنة اللهب والدخان من ورشة متخصصة في تصنيع الأخشاب داخل القرية.

وعلى الفور انتقلت قوة منالمباحث الجنائية بالغربية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ حيث تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء ونجحت القوات في محاصرة النيران والسيطرة عليها ومنع امتدادها إلى المنازل والعقارات والمحال التجارية المجاورة مع التأكد من عدم وجود أي مصابين.

وانتهت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بمدينة المحلة من أعمال التبريد النهائي بموقع الحريق فيما تم انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة المكان للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وتقدير حجم الخسائر المادية والتلفيات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

