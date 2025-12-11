على رأسها الشيبي، قائمة نارية لـ منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا

18 حجم الخط

أعلن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، القائمة الرسمية لـ أسود الأطلس التي ستشارك في نهائيات كأس أمم أفريقيا، التي ستقام في المغرب في الفترة ما بين 21 ديسمبر الحالي وحتى 18 يناير 2026.

وتضم المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا، منتخبات: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر.

قائمة منتخب المغرب لـ كأس أمم أفريقيا

حراس المرمى: ياسين بونو – منير المحمدي – المهدي لحرار.

خط الدفاع: نايف أكرد – غانم سايس – نصير مزراوي – أشرف حكيمي – محمد الشيبي – جواد اليميق – أنس صلاح الدين – عبد الحميد أيت بودلال – آدم ماسينا.

خط الوسط: عز الدين أوناحي – سفيان أمرابط – بلال الخنوس – إسماعيل الصيباري – إلياس بن صغير – نائل العيناوي - أسامة تيرغالين.

خط الهجوم: يوسف النصيري – سفيان رحيمي – أيوب الكعبي – عبد الصمد الزلزولي – إبراهيم دياز – إلياس أخوماش – شمس الدين طالبي.

وفي القائمة الأحتياطية لـ منتخب المغرب يتواجد: حمزة إيكمان - يوسف بلعمري.

مواعيد مباريات مصر في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا

الجولة الأولى: مصر ضد زيمبابوي - الإثنين 22 ديسمبر - الساعة 8 مساء

الجولة الثانية: مصر ضد جنوب أفريقيا - الجمعة 26 ديسمبر - الساعة 8 مساء

الجولة الثالثة: مصر ضد أنجولا - الإثنين 29 ديسمبر - الساعة 10:30 مساء

