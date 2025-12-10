سكاي سبورتس تكشف حقيقة اقتراب محمد صلاح من الدوري السعودي

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية، حقيقة اقتراب محمد صلاح نجم ليفربول من الرحيل عن الريدز والانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم محمد صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل الخلاف الذي حدث بين اللاعب وإدارة النادي الإنجليزي والمدرب آرني سلوت، بعدما اتهم محمد صلاح إدارة النادي بعدم تنفيذ الوعود المقدمة له، إلى جانب اعترافه بأن علاقته مع المدرب آرني سلوت تدمرت بالكامل.

وأدت تصريحات محمد صلاح إلى استبعاده من قائمة ليفربول في مباراة إنتر ميلان يوم أمس الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس أن محمد صلاح بالفعل مطلوب من قبل أندية الدوري السعودي، ومن بين أبرزها الهلال وكذلك اتحاد جدة، لكن هناك بعض الشروط التي قد تمنع حدوث هذه الخطوة، أبرزها أن أندية الدوري السعودي غيرت استراتيجيتها وأصبحت تستهدف اللاعبين الشباب بدلًا من النجوم الذين يقتربون من نهاية مسيرتهم الكروية، لكن محمد صلاح استثناء.

وأضافت الشبكة، أن أندية الدوري السعودي تريد ضمانات، بأن محمد صلاح جاهز بشكل تام من الناحية الفنية والبدنية، وذلك لاتخاذ خطوة التعاقد معه.

كما أكدت شبكة سكاي سبورتس أن محمد صلاح لم يبد رغبة حقيقية في اللعب في الدوري السعودي، وإنما يريد التركيز بشكل أكبر على استكمل مسيرته في أوروبا، كما أن النجم المصري لم يغلق باب اللعب بأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ولا يرى الانتقال إلى الدوري السعودي خطوة مناسبة حاليًا، في حين لم يتلق الريدز كذلك عرضًا رسميًا لضم اللاعب.

كلوب يعلق على أزمة محمد صلاح في ليفربول

فيما علق الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول السابق على أزمة النجم المصري محمد صلاح مع الريدز ومدربه الهولندي أرني سلوت.

وقال كلوب: “لن أقول إن من السهل إدارة صلاح، لكنه أيضًا ليس من الصعب إدارته، المشكلة الوحيدة التي قد تواجهها معه هي إذا لم يكن يلعب أو إذا أخرجته من الملعب”.

وتابع كلوب: “كلنا نتأثر بشكل كبير بماضينا، كيف تربينا، وأين نشأنا، لقد عرف محمد صلاح في وقت مبكر من حياته أنه عليه أن يبذل جهدًا أكبر من الآخرين حتى يصل.. ولقد تطور دائمًا، لم يتوقف أبدًا، هذه هي عقليته، بعد كل عطلة صيفية كان يعود ومعه مهارة جديدة”.

فوز ليفربول على إنتر ميلان

نجح فريق ليفربول الإنجليزي في العودة إلى سكة الانتصارات بالفوز على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي 0/1 في ملعب سان سيرو، ضمن لقاءات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل سوبوسلاي هدف الفوز لصالح ليفربول في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

النقاط التي يحتاجها ليفربول للصعود ضمن الثمانية الأوائل

وبذلك رفع ليفربول الإنجليزي رصيده إلى 12 نقطة من أصل 18، ليصبح في وضع قوي للوجود ضمن المراكز الثمانية الأولى في جدول مرحلة الدوري.

وتتبقى أمام الريدز مباراتان في مرحلة الدوري، أمام أولمبيك مارسيليا وكاراباج أجدام، في الجولتين السابعة والثامنة، في شهر يناير المقبل.

ومن ثم، يمتلك ليفربول حق تقرير مصيره بنفسه، حيث يحتاج إلى 4 نقاط فقط للوصول إلى الحد الأدنى من النقاط المطلوب للتأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا.

