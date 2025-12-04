ضبط شخص لبيعه أجهزة ومستلزمات البث الهوائي اللاسلكي بدون ترخيص بالدقهلية

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط شخص لقيامه ببيع أجهزة ومستلزمات البث التلفزيوني اللاسلكي بدون ترخيص، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، في محافظة الدقهلية.

ملابسات الواقعة

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهم ببيع أجهزة استقبال البث الفضائي، القادرة على استقبال القنوات المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرات خاصة، دون تصريح من الجهات المختصة، مع الترويج لها عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

القبض والإجراءات القانونية

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم بمحل إقامته بدائرة قسم شرطة منية النصر، وضبط بحوزته جهاز حاسب آلي يحتوي على دلائل على نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة في استقبال وفك شفرات القنوات الفضائية. وبمواجهته، أقر بنشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

