حوادث

ضبط شخص لبيعه أجهزة ومستلزمات البث الهوائي اللاسلكي بدون ترخيص بالدقهلية

ضبط شخص لبيعه أجهزة
ضبط شخص لبيعه أجهزة ومستلزمات البث الهوائي اللاسلكي
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط شخص لقيامه ببيع أجهزة ومستلزمات البث التلفزيوني اللاسلكي بدون ترخيص، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، في محافظة الدقهلية.

ملابسات الواقعة
أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهم ببيع أجهزة استقبال البث الفضائي، القادرة على استقبال القنوات المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرات خاصة، دون تصريح من الجهات المختصة، مع الترويج لها عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمطروح

القبض على شاب و3 فتيات لترويجهم للأعمال المنافية للآداب بالشيخ زايد

القبض والإجراءات القانونية
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم بمحل إقامته بدائرة قسم شرطة منية النصر، وضبط بحوزته جهاز حاسب آلي يحتوي على دلائل على نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة في استقبال وفك شفرات القنوات الفضائية. وبمواجهته، أقر بنشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

