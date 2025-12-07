سد النهضة خطر على حياة المصريين، ونصر علام: وزير سابق صاغ اتفاقية إعلان المبادئ

18 حجم الخط

قضية المياه وسد النهضة، أكد وزير الري السابق، الدكتور محمد نصر علام، أن المياه بالنسبة لمصر وللمصريين تمثل قضية "حياة أو موت"، حيث بلغ نصيب المواطن المصري من المياه 500 متر مكعب سنويًا، بينما يبلغ المتوسط العالمي لنصيب الفرد من المياه نحو 7453 مترا مكعبا سنويًا، بحسب التقديرات العالمية.

المياه قضية حياة أو موت للمصريين

وأشار الدكتور محمد نصر علام إلى أن قضية المياه وحصة مصر من المياه "لا تقبل الهزل"، مؤكدًا أن حصة مصر من المياه وقضية المياه هي معركة الشعب المصري كله، وأن سد النهضة يمثل خطرا حياتيا للمصريين.

كما كشف علام أن اتفاقية إعلان المباديء، التي وقعتها مصر عام 2015، تم صياغتها ومناقشتها من قبل رجال القانون الدولي ومنهم الدكتور مفيد شهاب، وتنص على إعداد دراسات لـ تداعيات سد النهضة على دولتى المصب، والتنسيق مع دولتى المصب لإعداد قواعد ملء وتشغيل السد وبما لا يضر دولتى المصب.

وأكد علام أن اتفاقية إعلان المبادئ أصبحت سندا قانونيا مصريا ضد أثيوبيا، واستعانت بها مصر فى شكواها لمجلس الأمن، موضحًا أن هذا هو السبب لسماع "الصراخ الإثيوبي" ضد مصر حاليًا.

سد النهضة خطر يهدد حياة المصريين

وأوضح علام أن "سد النهضة يمثل "خطرا حياتيا للشعب المصرى من جنوبه لشماله".

كما كشف علام أن "اتفاقية إعلان المبادئ"، هي اتفاقية تم صياغتها ومناقشتها والاتفاق على بنودها من قبل وزير ري سابق (لا نسمع عنه حاليًا)، ورجال قانون دولى من الجامعات المصرية وأحدهم كان وزيرًا سابقا الدكتور مفيد شهاب...".

وعن نصوص الاتفاقية، قال الدكتور محمد نصر علام: "تنص هذه الاتفاقية على التزام إثيوبيا بإعداد دراسات لتداعيات السد على دولتى المصب، والتنسيق مع دولتى المصب لإعداد قواعد ملء وتشغيل السد، وبما لا يضر دولتى المصب"، مضيفًا: "وإثيوبيا لم تقم بالدراسات ولم تتفق حول قواعد الملء والتشغيل للسد".

وعن الاتفاقية كأحد أوراق الضغط المصرية على إثيوبيا، قال علام: "هذا ماتفعله مصر حاليًا، ولذلك تسمع الصراخ الإثيوبي".

وفيما يخص اتفاقية إعلان المباديء، قال علام: "وأصبحت هذه الاتفاقية سندا قانونيا مصريا ضد أثيوبيا، واستعانت بها مصر فى شكواها لمجلس الأمن لتوضح عدم التزام إثيوبيا بأى اتفاقيات معها، سواء تاريخية أو حديثة. وذلك للشرح والتوضيح".

