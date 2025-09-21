زيادة الملء يهدد سد النهضة بالانهيار، ونصر علام يكشف سر فتح إثيوبيا لمفيض الطوارئ

مخاطر سد النهضة، كشف الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري السابق، سر تشغيل مفيض الطوارئ في سد النهضة، وخاصة بعد الافتتاح الرسمي للسد، مؤخرًا، وامتلاء بحيرة السد حيث بلغ حجم المياه بها 640 مترا، أي أن التخزين بلغ 74 مليار متر مكعب من المياه.

سر تشغيل مفيض طوارئ سد النهضة



كما أكد الدكتور محمد نصر علام أن أى خطأ في الملء والتشغيل المنفرد لسد النهضة، سيكون له تداعيات ضارة بدولتى المصب مصر والسودان، موضحًا أن الخطأ في الملء والتشغيل للسد قد يؤدى إلى مشاكل يصعب تفاديها.

تشغيل مفيض طواريء سد النهضة، فيتو



وقال الدكتور محمد نصر علام عن تشغيل مفيض الطوارئ بعد الافتتاح الرسمي لسد النهضة: "تشغيل السد الأثيوبي"... يتساءل الناس عن التشغيل الحالي لسد النهضة وأسباب تشغيل مفيض الطوارئ!؟"

وأجاب الدكتور محمد نصر علام على تشغيل مفيض طواريء سد النهضة، قائلًا: "في حالة إمتلاء مخزون السد ومخزون طوارئ الفيضانات العالية، يقوم مفيض الطوارئ بتصريف المياه حماية للسد من الانهيار نتيجة لضغط المياه المخزنة!"

وعن ملء السد ووصول بحيرته للحد الأقصي للملء مع توقف التوربينات، تساءل الدكتور نصر علام "هل من المعقول أن يتم ملء السد من المياه بينما معظم التوربينات لا تعمل (فتحات التصريف)، وتضطر الدولة الأثيوبية لتشغيل مفيض الطوارئ!"، مضيفًا "ولو كان هذا السد يقع أعلى النيل الأزرق لما فعلت ذلك خوفا على سكانها من الفيضانات والغرق!"

تداعيات ضارة للملء والتشغيل المنفرد



وتابع الدكتور محمد نصر علام تساؤلاته عن تشغيل سد النهضة، قائلًا: "هل لدى أثيوبيا مشاكل فنية في تشغيل التوربينات لتوليد الكهرباء!؟.. هل المشكلة الأثيوبية تتمثل في نقص خطوط نقل الكهرباء للداخل الأثيوبي أو للتصدير للخارج!؟.. وإذا كان لديكم مشاكل تشغيل توربينات، ومشاكل نقل الكهرباء، فلماذا استعجلتم فى ملء السد بالكامل، وتشغيل مفيض الطوارئ!؟"

مخاوف إمتلاء بحيرة سد النهضة، فيتو



وعلق الدكتور نصر علام قائلًا: "فأنا لا أتذكر مثلا متى شغلت مصر مفيض طوارئ السد العالي منذ انشاءه وخلال الستين سنة الماضية!! ربنا يسلم"

وكشف الدكتور محمد نصر علام عن بعض الحقائق والنصائح الخاصة بسد النهضة، فقال: "لابد من اتفاق لتنسيق شامل بين أثيوبيا ودولتي المصب لملء وتشغيل السد وبما يحقق الفائدة للجميع (لا ضرر ولا ضرار)

وأكد نصر علام أن "أى خطأ في الملء والتشغيل (المنفرد) سيكون له تداعيات ضارة بدولتى المصب، وقد يؤدى إلى مشاكل يصعب تفاديها"، مضيفًا أن "مشاكل الأمن المائي، أمن الشرب والغذاء، وفي دولة صحراوية مثل مصر ستكون لها عواقب سيئة بالمنطقة، ولا نحب أن نراها وعلينا جميعا تجنبها"



