كفاكم مراوغة، رسالة نارية من سفير مصر في روما للوفد الإثيوبي بشأن سد النهضة

أمام المؤتمر الدولي للمياه بروما

شرح بسام راضي سفير مصر في روما ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في إيطاليا جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانتهاج استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير عملية إدارة موارد المياه واستخداماتها في مصر بهدف تعظيم المردود والقيمة لكل قطرة مياه في ظل تحديات شح الموارد المائية لمصر مستعرضا المشروعات القومية الكبرى لمعالجة مياه الصرف وتحلية مياه البحر وتطوير وتحديث نظم الرى والزراعة على مستوى رقعة الجمهورية.

المؤتمر رفيع المستوى حول استخدامات المياه حول العالم

جاء ذلك خلال المؤتمر رفيع المستوى حول استخدامات المياه حول العالم الذى نظمته منظمة الفاو العالمية بمقرها بروما بحضور مدير عام الفاو وفود كبار المسؤولين من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية.

بسام راضي: ما تقوم به إثيوبيا هى ممارسات غير قانونية في حوض النيل الشرقي

وأضاف السفير بسام راضى أنه فى ذات الوقت التى تعمل فيه مصر فى هذا الاتجاه نجد دولة إثيوبيا التى ينبع منها النيل الأزرق الذي يمثل ٨٥٪؜ من مياه النيل لم تستجب حتى الآن، وبعد أكثر من ١٠ سنوات من التفاوض المضنى إلى صوت الحكمة والعقل بتطبيق مبادئ القانون الدولى لإبرام اتفاقية بشان تشغيل وعمل سد النهضة، مؤكدًا أن الأمن المائي المصري "قضية وجودية"، وأن ما تقوم به إثيوبيا هى ممارسات غير قانونية في حوض النيل الشرقي تؤثر على أمن واستقرار منطقة حوض النيل بأسرها.

وبالمقابل رد رئيس الوفد الإثيوبى المشارك فى المؤتمر أن بلاده دائمًا ما ترحب باستئناف المفاوضات مع مصر فى أي وقت، وقد أجابه السفير بسام راضي: "أنتم تريدون التفاوض إلى ما لا نهاية وإضاعة الوقت بدون التوصل إلى نتيجة، "كفاكم مراوغة" وعليكم الإفاقة من وهم السيطرة على نهر النيل".

