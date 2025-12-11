أزمة دعم المثليين، موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026

18 حجم الخط

جاء إصرار لجنة تنظيم كأس العالم 2026 على الاحتفال بدعم المثليين في مدينة سياتل على هامش مباراة الفراعنة أمام إيران في الجولة الثالثة بدور المجموعات بالمونديال لتثير جدلا واسعا قد يؤدي إلى نقل المباراة إلى مدينة أخرى.

وتشير مؤشرات البحث إلى موعد تلك المباراة التي أطلق عليها مباراة الفخر والتي تجمع فريقين رفضا تلك الاحتفالات.

موعد مباراة مصر وايران في كأس العالم 2026

ويلتقي منتخبا مصر وإيران في السادسة صباح يوم 26 يونيو ملعب سياتل في أمريكا في الجولة الثالثة من دور المجموعات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 يونيو حتى 19 يوليو.

دعم المثليين

وأكدت لجنة تنظيم كأس العالم 2026 في مدينة سياتل أنهم سيقيمون أنشطة دعم للمثليين على هامش مباراة مصر وإيران في دور المجموعات، كما هو مخطط لها، رغم اعتراضات المسؤولين من البلدين والتي أُطلق عليها محليا اسم "مباراة الفخر"، وستشكل منصة لتسليط الضوء على احتفالات المدينة السنوية بمناسبة عطلة نهاية أسبوع الفخر.

مباراة مصر وإيران

وقالت هانا تاديسي نائبة رئيس اللجنة لشئون الاتصالات، في بيان وزع على وسائل الإعلام الأمريكية: “يمضي مونديال سياتل 2026 قدما في تنفيذ برامجنا المجتمعية خارج الملعب خلال عطلة نهاية أسبوع الفخر وطوال فترة البطولة، بالشراكة مع قادة وفنانين وأصحاب أعمال من مجتمع الميم لتعزيز الاحتفالات القائمة في ولاية واشنطن”.

وأضاف البيان: "كرة القدم تملك قوة فريدة لتوحيد الناس عبر الحدود والثقافات والمعتقدات ويحتضن شمال غرب المحيط الهادئ واحدة من أكبر الجاليات الإيرانية الأمريكية في البلاد، إلى جانب جالية مصرية مزدهرة ومجتمعات متنوعة تمثل كل الدول التي نستضيفها في سياتل".

وتابع: "نحن ملتزمون بضمان أن يحظى جميع السكان والزوار بالدفء والاحترام والكرامة التي تميز منطقتنا".

رفض مصري وإيراني لدعم المثليين

وكان مسؤولون مصريون وإيرانيون أعربوا عن اعتراضهم على احتفالات الفخر لدعم المثلية في سياتل المرتبطة بمباراتهما.

اعتراض إيراني على دعم المثليين في كأس العالم

وقال مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إنه تقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ضد قرار اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026، بشأن تخصيص مباراة منتخب بلاده أمام مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات، لدعم فئة المثليين.

وأوضح مهدي تاج، أن قرار اللجنة المنظمة غير عقلاني ولا يستطيع أحد في مصر وإيران قبوله، وبالتأكيد سيتم معالجة الأمر قبل انطلاق بطولة كأس العالم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا" عن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج قوله إن طهران والقاهرة تقدمتا "باعتراضات على هذه المسألة"، واصفا إياها بأنها "خطوة غير عقلانية تدعم مجموعة معينة".

وأفادت القناة الإيرانية الرسمية الإثنين أن طهران ستتقدم بـ"استئناف" لدى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بشأن هذه القضية.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، خطابًا رسميًا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يرفض فيه وبشكل قاطع إقامة أي أنشطة تخص دعم (المثلية الجنسية) خلال مباراة إيران.

وأثارت هذه التقارير جدلًا واسعًا خاصة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لم يعلن أي رد فعل أو توضيح رسمي بخصوص الأمر.

مجموعة مصر في كأس العالم

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة بجانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

