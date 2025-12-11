انتشار أمني مكثف بمحيط اللجان قبل بدء التصويت في الدوائر الـ30 الملغاة من انتخابات النواب

18 حجم الخط

شهدت اللجان والمقار الانتخابية، صباح اليوم الخميس، انتشارًا أمنيًا واسعًا قبل انطلاق عملية التصويت في الدوائر الـ30 الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، تنفيذًا لقرارات المحكمة الإدارية العليا.

تكثيف أمني على مدار الساعة

ورصدت جولات ميدانية انتشار التمركزات الشرطية الثابتة على الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظات العشر التي تشهد إعادة العملية الانتخابية، إلى جانب الدوريات والأقوال الأمنية المتحركة لمتابعة الحالة الأمنية لحظة بلحظة وعلى مدار الـ24 ساعة.

كما شهدت محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية ومواقف السيارات تعزيزًا ملحوظًا للخدمات الأمنية؛ بما يضمن سهولة انتقال المواطنين إلى مقار لجانهم الانتخابية، إضافة إلى نشر قوات التدخل السريع المدعومة بعناصر من الشرطة النسائية وفق خطة تأمين وضعتها وزارة الداخلية.

انتشار مروري لضمان انسيابية الحركة

وعلى الجانب المروري، كثفت الإدارة العامة للمرور انتشارها بالطرق والمحاور الرئيسية، مع تجهيز الخدمات المرورية بأحدث الوسائل التقنية وربطها إلكترونيًا بغرف العمليات؛ بهدف تحقيق أعلى معدلات الانضباط المروري وسرعة التعامل مع أي طارئ قد يؤثر على حركة الناخبين.

تفاصيل مواعيد التصويت والدوائر المعنية

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت تحديد يومي 10 و11 ديسمبر للتصويت داخل البلاد، بعد صدور أحكام نهائية غير قابلة للطعن بإلغاء النتائج في 30 دائرة انتخابية بعدد من المحافظات، من بينها الوادي الجديد، أسوان، الأقصر، الإسكندرية، الجيزة، المنيا، البحيرة، سوهاج، أسيوط والفيوم.

وفي حال إجراء جولة إعادة، يتم التصويت للمصريين بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، وللناخبين بالداخل يومي 3 و4 يناير.

