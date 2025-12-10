القبض على 4 أشخاص بالبحيرة يستخدمون مكبر صوت لحث المواطنين للتصويت لأحد المرشحين

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على 4 أشخاص لتجولهم بمحيط دائرة انتخابية بمكبر صوت لدفع المواطنين للتصويت لمرشح بالبحيرة.

ضبط 4 أشخاص لتجولهم بمحيط دائرة انتخابية بمكبر صوت بالبحيرة

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص يستقلون مركبة "توك توك بدون لوحات" بالتجول بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بالبحيرة وبها مكبر صوت لدفع المواطنين للتصويت لصالح أحد المرشحين.



بالفحص تم تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها وبصحبته ( 3 أشخاص ) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقليها لقيامهم بالدعاية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات وتولت النيابة العامة التحقيق.



وكانت اللجان الانتخابية فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الـ30 دائرة الملغاة بحكم قضائي في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في تمام التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.

بدء عملية الاقتراع في الـ30 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

وبدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وثبت ذلك بمحضر اللجنة حتى وإن لم يحضر مندوبو المرشحين أو القوائم.

وسمح للناخبين بالدخول حسب أولوية الحضور، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح بدخولهم وفقًا لعدد كبائن الاقتراع.

ويتحقق رئيس اللجنة بنفسه من هوية الناخب، ولا يُعتد في إثبات الشخصية إلا ببطاقة الرقم القومي (حتى إن لم تكن سارية) أو جواز السفر المثبت به الرقم القومي، مع الاحتفاظ بإثبات الشخصية حتى الانتهاء من التصويت.

إجراءات التوقيع والإدلاء بالصوت

يتم مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أمام اسم الناخب بالتطبيق الإلكتروني المعد لذلك (اختياري)، ويسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بكشف الناخبين نموذج (6 ن)، ويوقع الناخب بخطه أو بصمة إبهامه.

بعد ذلك يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع (فردي) من رئيس اللجنة ويدلي بصوته داخل كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة بنفسه في الصندوق المخصص للنظام الفردي، بعد التأكد من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها على ظهر كل بطاقة اقتراع.

في حالة امتلاء الصندوق أو خلال فترة الراحة

إذا امتلأ صندوق الاقتراع أثناء التصويت، يتم غلق الفتحة بقفل بلاستيكي يُسجل رقمه بمحضر اللجنة نموذج (8 ن)، ويُخصص صندوق جديد بذات الإجراءات، مع وضع ملصق برقم اللجنة والنظام الانتخابي (مثل لجنة رقم 35/2 فردي – لجنة رقم 2/35 قوائم).

وتُحدد فترة راحة القضاة لمدة ساعة واحدة من الثالثة حتى الرابعة مساءً، يُغلق خلالها مقر اللجنة بالقفل التأميني بعد التأكد من سلامة النوافذ والأبواب والصناديق، ويحظر مغادرة رئيس اللجنة أو أمنائها للمركز الانتخابي خلال تلك المدة.

انطلاق التصويت في 30 دائرة الملغاة بحكم قضائي

وانطلقت، اليوم الأربعاء، تصويت المصريين بالداخل في الـ30 دائرة الملغاة بحكم قضائي بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وتُجرى الانتخابات في 30 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا يتنافس عليها المرشحون داخل 2372 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 16 مليونًا و43 ألفًا و297 ناخبًا.

ويختار الناخبون ممثليهم من بين المرشحين المدرجين على ورقة الاقتراع، وفقًا للأعداد المحددة قانونًا لكل دائرة.

وقال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن أعضاء الهيئات القضائية تسلموا كافة أوراق العملية الانتخابية، مؤكدا حرصهم الكامل على المشاركة والإشراف على سير الانتخابات داخل مصر يومي الأربعاء والخميس 10 و11 ديسمبر الجاري، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية واستكمال الاستحقاق الدستوري.

وجاءت الدوائر الملغاة في المحافظات على النحو التالي:

الوادى الجديد:

قسم الخارجة

مركز الداخلة والفرافرة

أسوان:

قسم أول أسوان

مركز النوبة

مركز إدفو

الأقصر:

قسم الأقصر

مركز القرنة

مركز إسنا

الإسكندرية:

قسم أول المنتزه

المنيا:

قسم أول المنيا

مركز مغاغة

مركز أبو قرقاص

مركز ملوى

مركز دير مواس

الجيزة:

قسم الجيزة

مركز البدرشين

قسم بولاق الدكرور

قسم العمرانية

قسم الأهرام

قسم أكتوبر

مركز منشأة القناطر

البحيرة:

مركز المحمودية

مركز حوش عيسى

مركز الدلنجات

مركز كوم حمادة

سوهاج:

مركز البلينا

أسيوط:

قسم أول أسيوط

مركز القوصية

مركز أبوتيج

الفيوم:

مركز سنورس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.