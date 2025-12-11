قرارات عاجلة فى حادث تسمم أسرة كاملة بعد تناولهم "بسكويت" بالعجوة

18 حجم الخط

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في كشف ملابسات مصرع طفلة وإصابة شقيقها ووالدتها، إثر تناولهم “بسكويت” بالعجوة، في مدينة 6 أكتوبر.

وكلفت النيابة بعرض عينة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عنه، والتأكد من خلوه من المواد السامة من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل مصرع طفلة وإصابة شقيقها ووالدتها

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع طفلة وإصابة شقيقها ووالدتها بحالة إعياء، في مدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات، وتبين تناولهم قطع بسكويت بالعجوة، مما أسفر عن إصابتهم بحالة إعياء، لتفارق الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات الحياة، بينما أصيب شقيقها البالغ من العمر 7 سنوات، ووالدتهما.

التحفظ على بقايا البسكويت لفحصها

تحفظ رجال المباحث على بقايا البسكويت لفحصها، كما تم التحفظ على الفارغ الخاص بالعبوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال والد الطفلين، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أصدرت قراراتها السابقة.

تعرض بعض العاملات بأحد المصانع لتسمم غذائي

وفي واقعة أخرى، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعرض بعض العاملات بأحد المصانع لتسمم غذائي عقب تناولهم وجبات من أحد المطاعم الكائنة بنطاق محافظة القاهرة.

تابعت أجهزة الأمن منشورا تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعرض عدد من العاملات بأحد المصانع لتسمم غذائي عقب تناولهم وجبات من أحد المطاعم الكائنة بنطاق محافظة القاهرة.

تسمم 5 عاملات فى مصنع بعد تناول وجبات من مطعم بـ15 مايو، والأمن يلقى القبض على صاحبه

بالفحص، تبين تلقى قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها 5 عاملات بأحد المصانع "مصابات بتقلص معوى وحالتهن مستقرة وتحسن حالتهن".

وبسؤالهن أكدن أنهن اثناء تواجدهن بمحل عملهن قاموا بطلب مأكولات من أحد المطاعم "كائن بدائرة القسم"، وعقب تناولهن الطعام شعرن بحالة إعياء وآلام بالبطن فتوجهن من تلقاء أنفسهن للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، واتهمن مالك المطعم بالتسبب فى حدوث ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع الجهات المختصة تم استهداف المطعم، وأمكن ضبط المالك (مقيم بدائرة القسم) وعُثر بداخل المطعم على (كمية من "اللحوم" – الأدوات والمواد الخام ولوازم تحضير المأكولات) جميعها مجهولة المصدر، وبدون تاريخ صلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتبين عدم حمله أية تراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المختصة لغلق المطعم.

