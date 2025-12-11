قرارات النيابة في واقعة اتهام فرد أمن بالتحرش بأطفال بمدرسة شهيرة بالتجمع

18 حجم الخط

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستدعاء أولياء أمور أطفال اتهموا فرد أمن بـمدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة بالتحرش بأبنائهم لسماع أقوالهم، كما أمرت بإجراء تحليل مخدرات للمتهم.

اتهام فرد أمن بالتحرش بأطفال بمدرسة شهيرة بالتجمع

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من عدد من أولياء الأمور يفيد أنهم لاحظوا تغيرًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا أن حارس الأمن الإداري بمدرسة شهيرة بـمنطقة القاهرة الجديدة تحرش بهم بعيدًا عن أعين المشرفين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبات التحرش الجنسي في القانون المصري

وشهدت التشريعات المصرية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي، التي باتت تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الاجتماعي. بموجب القانون رقم 185 لسنة 2023، الذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جرائم التحرش. وينص القانون على ما يلي:

التحرش بالإيحاءات الجنسية أو الفاحشة، ويعاقب كل من يرتكب إيحاءات جنسية أو فاحشة في مكان عام أو خاص بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، مع غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه.

والتحرش مع استغلال النفوذ: إذا كان الجاني يمتلك سلطة وظيفية أو أسرية أو تعليمية على الضحية، ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن 7 سنوات، مع غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.

التحرش المتكرر أو باستخدام السلاح، في حال تكرار الجريمة أو استخدام سلاح، يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس 10 سنوات كحد أدنى، مع مضاعفة الغرامات.

وقد جاءت هذه التعديلات بعد ضغوط اجتماعية متزايدة، خاصة عقب انتشار قصص ضحايا التحرش على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2020، مما دفع البرلمان إلى تحويل التحرش من جنحة إلى جناية، بهدف تعزيز الردع العام والخاص.

عقوبات استغلال الأطفال

فيما يتعلق باستغلال الأطفال، يوفر القانون المصري حماية خاصة لهذه الفئة بموجب قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. وبعد الجدل الذي أثاره مسلسل "لام شمسية" حول استغلال الأطفال، أصبح من الضروري استعراض أبرز العقوبات:

تعريض الطفل للخطر، حيث يعاقب كل من يعرض طفلًا للخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، و/أو غرامة تتراوح بين 2000 و5000 جنيه.

وتشمل هذه الحالات الإهمال أو التعرض للاستغلال الجنسي.

التحريض على الجريمة إذا تم تحريض طفل على ارتكاب جرم أو تسهيل ذلك، تصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى 7 سنوات.

الاتجار بالأطفال، بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، يعاقب مرتكبو جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال أو الاتجار بهم بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري، مع تشديد العقوبة في حال استخدام العنف أو الاحتجاز.

