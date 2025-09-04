حي غرب المنصورة يواصل حملاته لمواجهة مخالفات البناء

واصلت رئاسة حي غرب المنصورة بالدقهلية برئاسة محمد أميـــن الدمـرداش، اليوم الخميس حملاتها على كافة المباني الكائنة بنطاق الحي، ومتابعة العقارات المخالفة التي تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها.



وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن متابعة ملف التعديات والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والإزالة الفورية لكافة التعديات، وبمقدمتها التعديات بالبناء كونه يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة.



وتمكنت الحملة من إيقاف الأعمال وإزالة الدور الخامس العلوي لعقار مخالف بشارع طه شوقى بمدينة مبارك لتجاوز نسبة الــ 25% خدمات، كما استأنفت الحملة جهودها بإزالة بروز مخالف بدور أول علوى لعقار بمنطقة حوض ابو الليل، وذلك لمخالفة قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

قاد الحملة سهام صلاح نائب رئيس حي غرب المنصورة، وطاقم العمل المشكل من: فادي محمد مدير المتابعة الميدانية، ومسئولي التنظيم بالإدارة الهندسية، وذلك بالتنسيق والمتابعة مع المهندس السيد إسماعيل مدير الإدارة الهندسية بحي غرب.

وأشار رئيس حي غرب المنصورة إلى تكثيف حملات الرصد والمتابعة لمراجعة كافة العقارات المخالفة بنطاق الحي وإزالة جميع المخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتكليف نواب رئيس الحي ومسئولي الإدارة الهندسية والفنيين ومسئولي المتابعة الميدانية بالمرور على كافة العقارات وفحص تراخيصها وإزالة المخلفات في المهد.

