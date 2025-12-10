محافظ الدقهلية: ضبط 22 مخالفة بناء بدون ترخيص في المنصورة والمطرية

18 حجم الخط

كشف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن ضبط 22 مخالفة بناء خارج الحيز وبدون ترخيص في مركزي المنصورة والمطرية وعرضهم على النيابة العسكرية.

مخالفة بناء بدون ترخيص في المنصورة والمطرية

ضبط 22 مخالفا للبناء خارج الحيز

جاء ذلك خلال حملات مكثفة شنتها الأجهزة التنفيذية بالمركزين تنفيذًا لتوجيهات محافظ الدقهلية بالتصدي لحالات البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه التعديات على الأراضي الزراعية أو البناء بدون ترخيص.

مخالفة بناء بدون ترخيص في المنصورة والمطرية

التصدي لكافة مخالفات البناء والتعديات

وكان محافظ الدقهلية قد شدد على ضرورة التصدي لكافة مخالفات البناء والتعديات على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات الفورية الرادعة وفقا للقانون المنظم في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الأرض أمن قومي لا يمكن التساهل فيه.

مخالفة بناء بدون ترخيص في المنصورة والمطرية

ضبط 5 مخالفين (مقاولين)

في مركز ومدينة المنصورة، وبقيادة المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز المنصورة، تم ضبط 5 مخالفين (مقاولين) لقيامهم بأعمال بناء خارج الحيز العمراني وبدون ترخيص في قرية البقلية، وتم عرض المخالفين على النيابة العسكرية لمباشرة التحقيق وإعمال شئونها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مخالفة بناء بدون ترخيص في المنصورة والمطرية

ففي مركز ومدينة المنصورة، قامت حملة بقيادة اللواء محمود النمر مساعد مدير الأمن، والعميد هيثم منصور مأمور مركز شرطة المنصورة، والمقدم أحمد العزب رئيس مباحث المركز، وبمتابعة المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، تم ضبط 14 مقاولا لقيامهم بأعمال بناء خارج الحيز العمراني وبدون ترخيص في قرية البقلية، وتم عرضهم على النيابة العسكرية لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما تم التحفظ على المعدات المستخدمة في تلك المخالفات والتي تقدر بحوالي 10 ملايين جنيه.

كما سبق أن أسفرت الحملة عن ضبط 5 حالات بناء مخالف إضافية، حيث تم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية لإعمال شئونها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما ضبطت رئاسة مركز ومدينة المطرية، بقيادة أشرف عبد الواحد رئيس المدينة، 3 مخالفين في حالات بناء مخالف بنطاق مدينة المطرية، وتم أيضًا عرضهم على النيابة العسكرية، لإعمال شئونها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

التحفظ على المضبوطات

كما تم ضبط 9 حالات بناء مخالف، والتحفظ على المضبوطات المادية التي شملت معدات ومواد البناء والأخشاب المستخدمة في تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.