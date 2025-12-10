الهيئة الوطنية للانتخابات: انطلاق التصويت بالداخل في الدوائر الملغاة وسط إشراف قضائي كامل على 58 مقعدا

18 حجم الخط

ينطلق، اليوم الأربعاء، تصويت المصريين بالداخل في الـ30 دائرة الملغاة بحكم قضائي بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتُجرى الانتخابات في 30 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا يتنافس عليها المرشحون داخل 2372 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 16 مليونًا و43 ألفًا و297 ناخبًا.

ويختار الناخبون ممثليهم من بين المرشحين المدرجين على ورقة الاقتراع، وفقًا للأعداد المحددة قانونًا لكل دائرة.

وقال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن أعضاء الهيئات القضائية تسلموا كافة أوراق العملية الانتخابية، مؤكدا حرصهم الكامل على المشاركة والإشراف على سير الانتخابات داخل مصر يومي الأربعاء والخميس 10 و11 ديسمبر الجاري، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية واستكمال الاستحقاق الدستوري.

وأضاف ان المحافظات التى تجرى بها الانتخابات اليوم الاربعاء هي، الجيزة في 571 لجنة فرعية وعدد الناخبين بها 4 ملايين 954 الف ناخب

الفيوم وبها 93 لجنة فرعية، وعدد الناخبين 367 ألفًا.

فيما تجرى في محافظة المنيا بـ 5 دوائر في 489 لجنة فرعية، وعدد الناخبين 3 ملايين و60 ألفًا و503 ناخبين.

وفي محافظة أسيوط عدد اللجان الفرعية 353 لجنة وعدد الناخبين 2 مليون و65 ألف ناخب

ويبلغ عدد اللجان في الوادي الجديد 60 لجنة فرعية، وعدد ناخبين 195 ألفًا و479 ناخبًا.

وفي سوهاج دائرة واحدة بها 55 لجنة فرعية، وعدد الناخبين 354 ألف ناخب، وفي الأقصر 147 لجنة، وعدد الناخبين 922 ألف و398 ناخبًا.

وفي أسوان عدد اللجان 152 لجنة والناخبين 840 ألفًا.

وفي الاسكندرية 152 لجنة، وعدد الناخبين مليون و63 ألف ناخب.

وفي البحيرة 4 دوائر في 300 لجنة فرعية وعدد الناخبين مليون و515 ألفًا و410 ناخبين.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين إلى المشاركة الفاعلة والنزول لاختيار من يرونه الأكفأ لحمل أمانة التشريع والرقابة داخل مجلس النواب.

