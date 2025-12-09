الوطنية للانتخابات تحث الناخبين على التصويت بالدوائر الـ 30 الملغاة غدا

18 حجم الخط

وجه المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، كلمة إلى الناخبين قبل انطلاق التصويت في الداخل غدا في 30 دائرة الملغاة بحكم قضائي، يحثهم على المشاركة والنزول للتصويت في الانتخابات.

وقال “بنداري” خلال المؤتمر الصحفي للهيئة، نتطلع إلى أن يواصل المواطنون ما بدأوه من مشاركة ونزول إلى لجان الاقتراع، فهذه الانتخابات ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي في جوهرها أحد أهم مظاهر الممارسة الديمقراطية السليمة التي تحفظ استقرار الوطن عبر تحقيق التوازن الدستوري بين السلطات، وتجديد دماء المؤسسات التشريعية، وتصحيح مسار عملها.

وتابع: فالانتخاب حق أصيل للمواطن، يمارس من خلاله إرادته الحرة في اختيار ممثلي الأمة الذين يتولون التشريع وممارسة الرقابة وحماية مصالح الشعب، متحملين مسؤوليتهم الوطنية في التعبير عن تطلعات المواطنين والدفاع عن حقوقهم.

وجاءت الدوائر الثلاثين الملغاة في المحافظات بحكم قضائي على النحو التالي:

الوادى الجديد:

قسم الخارجة





مركز الداخلة والفرافرة





أسوان:

قسم أول أسوان





مركز النوبة





مركز إدفو





الأقصر:

قسم الأقصر





مركز القرنة





مركز إسنا





الإسكندرية:

قسم أول المنتزه





المنيا:

قسم أول المنيا





مركز مغاغة





مركز أبو قرقاص





مركز ملوى





مركز دير مواس





الجيزة:

قسم الجيزة





مركز البدرشين





قسم بولاق الدكرور





قسم العمرانية





قسم الأهرام





قسم أكتوبر





مركز منشأة القناطر





البحيرة:

مركز المحمودية





مركز حوش عيسى





مركز الدلنجات





مركز كوم حمادة





سوهاج:

مركز البلينا





أسيوط:

قسم أول أسيوط





مركز القوصية





مركز أبوتيج





الفيوم:

مركز سنورس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.