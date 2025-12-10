الوطنية للانتخابات: نستقبل الشكاوى عبر الخط الساخن والفيس بوك ليس جهة رسمية لتلقي البلاغات

18 حجم الخط

أكد المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة تتلقى جميع الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بسير العملية الانتخابية عبر الخط الساخن 19826 المخصص لهذا الغرض.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي لمتابعة مجريات العملية الانتخابية في 30 دائرة ملغاة بحكم قضائي بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب أن صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ــ ليست جهة رسمية لتلقي الشكاوى أو البلاغات الانتخابية.

وأوضحت هيئة الانتخابات أن فريق الرصد الإلكتروني يتابع ما ينشر على المنصات المختلفة لرصد أي معلومات أو شكاوى محتملة، إلا أن التعامل الرسمي مع أي واقعة لا يتم إلا من خلال الإبلاغ المباشر عبر الخط الساخن أو القنوات المعتمدة من الهيئة.

وجددت الهيئة الوطنية للانتخابات دعوتها للناخبين والمرشحين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية في الإبلاغ عن أي تجاوزات؛ لضمان سرعة التعامل معها وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وتُجرى انتخابات النواب في 30 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا يتنافس عليها المرشحون داخل 2372 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 16 مليونًا و43 ألفًا و297 ناخبًا.

ويختار الناخبون ممثليهم من بين المرشحين المدرجين على ورقة الاقتراع، وفقًا للأعداد المحددة قانونًا لكل دائرة.

وجاءت الدوائر التى تشملها عملية الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب كالتالى:

محافظة الوادى الجديد

الدائرة الأولى: قسم الخارجة





الدائرة الثانية: مركز الداخلة والفرافرة





محافظة أسوان

الدائرة الأولى: قسم أول أسوان





الدائرة الثالثة: مركز النوبة





الدائرة الرابعة: مركز إدفو





محافظة الأقصر

الدائرة الأولى: قسم الأقصر





الدائرة الثانية: مركز القرنة





الدائرة الثالثة: مركز إسنا





محافظة الإسكندرية

الدائرة الأولى: قسم أول المنتزه





محافظة المنيا

الدائرة الأولى: قسم أول المنيا





الدائرة الثالثة: مركز مغاغة





الدائرة الرابعة: مركز أبو قرقاص





الدائرة الخامسة: مركز ملوى





الدائرة السادسة: مركز دير مواس





محافظة الجيزة

الدائرة الأولى: قسم الجيزة





الدائرة الثالثة: مركز البدرشين





الدائرة السادسة: قسم بولاق الدكرور





الدائرة السابعة: قسم العمرانية





الدائرة التاسعة: قسم الأهرام





الدائرة العاشرة: قسم أكتوبر





الدائرة الثانية عشرة: مركز منشأة القناطر





محافظة البحيرة

الدائرة الرابعة: مركز المحمودية





الدائرة الخامسة: مركز حوش عيسى





الدائرة السادسة: مركز الدلنجات





الدائرة التاسعة: مركز كوم حمادة





محافظة سوهاج

الدائرة السابعة: مركز البلينا





محافظة أسيوط

الدائرة الأولى: قسم أول أسيوط





الدائرة الثانية: مركز القوصية





الدائرة الرابعة: مركز أبوتيج





محافظة الفيوم

الدائرة الثالثة: مركز سنورس





