الوطنية للانتخابات: تأخر محدود في فتح اللجان وإقبال كثيف في عدد من المناطق

أجرى المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان المتابعة في عدد من المحافظات؛ للوقوف على سير العملية الانتخابية في 30 دائرة الملغاه بحكم قضائي بالمرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب.

وخلال الاتصال، أكد المستشار شريف العقبي، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الجيزة، انتظام التصويت في 571 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق الكامل مع رؤساء 7 لجان عامة داخل المحافظة.

وتعقيبًا على ما تم رصده، قال بنداري: "تلقينا شكوى بوجود بعض نقاط الحشد وشراء الأصوات في أول شوارع كمال منصور والمدينة المنورة وشحاتة طنطاوي بدائرة الطالبية، ونرجو التنسيق مع مديرية الأمن للتعامل معها."

ورد العقبي مؤكدًا: "تم التنسيق مع رئيس المباحث ومديرية الأمن، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة."

وفي محافظة أسيوط، أوضح المستشار عماد عثمان، رئيس لجنة المتابعة، أن المحافظة تضم 353 لجنة فرعية موزعة على الدائرة الأولى (97 لجنة)، والدائرة الثانية (176 لجنة)، والدائرة الرابعة (80 لجنة).

وأشار إلى انتظام جميع اللجان باستثناء لجنة فرعية رقم 20 التي تأخر فتحها 10 دقائق بسبب عطل بسيارة رئيس اللجنة.

وأضاف أنه في لجنة 22 ب بمنقباد، تم الدفع بقاضٍ احتياطي وموظفين إضافيين بسبب كثافة الناخبين.

كما أكد المستشار عبد الرحيم عبد الملك، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الأقصر، فتح 147 لجنة فرعية بالمحافظة، لافتًا إلى وجود كثافة بلجنة رقم 38 بمركز إسنا، وتم التعامل معها عبر دعم اللجنة بموظف إضافي.

وفي أسوان، قال المستشار إيهاب أبو بكر، رئيس لجنة المتابعة، إن المحافظة تضم 152 لجنة فرعية و3 لجان عامة، موضحًا أن جميع القضاة وصلوا في المواعيد المقررة باستثناء قاضٍ واحد تأخر بسبب عطل في سيارته.

أما في محافظة البحيرة، فأكد محمد عبد العظيم، رئيس لجنة المتابعة، انتظام التصويت في 300 لجنة فرعية موزعة على 4 دوائر انتخابية، مضيفًا أن لجنة رقم 51 تأخر فتحها حتى التاسعة والنصف صباحًا نتيجة الأمطار الغزيرة.

وأكد بنداري في ختام المتابعة أن الهيئة تتعامل الفوري مع أي ملاحظات، وأن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء منضبطة وشفافة.

وتُجرى الانتخابات في 30 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا يتنافس عليها المرشحون داخل 2372 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 16 مليونًا و43 ألفًا و297 ناخبًا.

ويختار الناخبون ممثليهم من بين المرشحين المدرجين على ورقة الاقتراع، وفقًا للأعداد المحددة قانونًا لكل دائرة.

