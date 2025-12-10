خلفا لألونسو، كلوب يسهل مهمته لتدريب ريال مدريد

18 حجم الخط

ذكر موقع "ديفنسيا سنترال" الإسباني أن مدرب ليفربول السابق، الألماني يورجن كلوب، يملك اتفاقًا مع شركة "ريد بول" التي يشغل فيها منصب رئيس كرة القدم العالمية، يمكنه من قيادة ريال مدريد دون دفع أي تكاليف من أجل إنهاء عقده الحالي.

كلوب في طريقه لتدريب ريال مدريد

وأكدت تقارير إعلامية في الأيام الماضية أن كلوب يعد الخيار الأول بالنسبة لفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، حال إقالة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، الذي من الممكن أن يرحل عن "الملكي" حال خسارته أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء.

وكان بيريز قد عقد اجتماعًا طارئًا بعد هزيمة الفريق أمام سلتا فيجو، وبدأ بالفعل في النظر إلى سوق المدربين، والاسم الذي يفضله هو يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق.

وحسب ديفنسا سنترال فإن كلوب يتقاضى حوالي 10 ملايين يورو سنويًا، كما أن عقده مع "ريد بول" لا يتضمن بند للخروج، لكنه وقع اتفاقًا بموجبه يمكنه المغادرة إذا حصل على عرض من المنتخب الألماني أو نادٍ من فرق نخبة أوروبا، حينها ستقوم الشركة بتسريحه، وبالتالي يمكن لريال مدريد الحصول على خدماته دون الحاجة لدفع تكاليف كسر العقد، طالما يمكن أن يضغط الألماني على "ريد بول" للسماح له بالرحيل.

وواصل: "هناك طريقة أخرى أيضًا، هي أن يوافق ريال مدريد وكلوب على دفع مبلغ لـ "ريد بول" كتعويض وامتنان للسماح للمدرب بالمغادرة إلى البرنابيو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.