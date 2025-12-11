نائب محافظ قنا يستقبل وفد التنمية المحلية واليونيسف لمتابعة منظومة حماية الطفل

18 حجم الخط

استقبل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وفدًا من وزارة التنمية المحلية ومنظمة اليونيسف، لمتابعة منظومة حماية الطفل بالمحافظة وتقييم الوضع الراهن واحتياجات المرحلة المقبلة، ضمن إطار عمل يعتمد على البيانات والمؤشرات.

ضم الوفد كلا من: الدكتور محمد كمال مسؤول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة داليا مرسي مدير برنامج المتابعة والتقييم باليونيسف، والدكتور أحمد البياض مدير وحدة التمكين والمتابعة باليونيسف، والدكتور أحمد عوض من وحدة التمكين والمتابعة، إلى جانب حماده بدوي عضو حماية الطفل، وممثلي الوحدة العامة ومقرري الوحدات الفرعية بالمحافظة.

مناقشة تطوير الوحدات المحلية في رصد الحالات بقنا

شهد اللقاء مناقشة تطوير الوحدات المحلية في رصد الحالات، ورفع كفاءة الكوادر داخل وحدات حماية الطفل، وتعزيز البيئة المؤسسية لضمان جودة الخدمات.

أعقب ذلك اجتماع برئاسة اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، لبحث خطط العمل وتحديث قواعد البيانات وآليات التدخل السريع والدعم الفني والتدريب المتخصص.

وأشاد وفد «التنمية المحلية» و«اليونيسف» بجهود المحافظة في دعم منظومة حماية الطفل، مؤكدين استمرار التعاون لتعزيز الخدمات وتحقيق بيئة أكثر أمانًا للأطفال والأسر في قنا.

محافظ قنا: شباب الصعيد محور أي خطة للتنمية ودعمهم ضرورة

قال خالد عبد الحليم محافظ قنا، إن الشباب هم الثروة الحقيقية لمحافظات الصعيد، وأن دعمهم وتأهيلهم هو محور أي خطة تنموية تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة وتحقيق النمو الاقتصادي المحلي.

وأضاف أن محافظة قنا حريصة على توفير بيئة مناسبة للشباب تمكنهم من اكتساب المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل والمساهمة الفعلية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار المحافظ إلى أن إطلاق مشروع "تشغيل شباب الصعيد" في سوهاج وقنا يمثل فرصة حقيقية للشباب لتطوير قدراتهم والاندماج في سوق العمل بشكل مستدام، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل دعم مثل هذه المبادرات من خلال تيسير الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز التنمية الاقتصادية في المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.