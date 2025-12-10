تكلف 288 مليون جنيه، ممشى أهل قنا على النيل قبل افتتاحه (فيديو)

18 حجم الخط

أجرت “فيتو” بثا مباشرا اليوم الأربعاء من داخل كورنيش النيل بمحافظة قنا قبل أيام قليلة من افتتاحه، بعد انتهاء أعمال التطوير والتي بلغت 288 مليون جنيه.

دخول كورنيش النيل مجانًا للمواطنين بقنا

وصرح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بأن الدخول إلى كورنيش النيل بمدينة قنا سيكون مجانيًا بالكامل ودون أي رسوم نهائيًا، مشيرًا إلى أن الكورنيش يُعد المتنفس الرئيسي والوحيد لأبناء المحافظة، ومن ثم لا يمكن فرض أي أعباء مالية على المواطنين للاستمتاع به.

وأعلن المحافظ عن قرب بدء التشغيل التجريبي لكورنيش النيل، موضحًا أنه سيتم بدء التشغيل فور تسلّم أعمال التطوير رسميًا خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، وذلك تمهيدًا لافتتاحه بشكل كامل أمام المواطنين بعد الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية والخدمية.

التشغيل التجريبي منتصف الشهر الجاري بقنا

وأكد محافظ قنا أنه لن يتم فرض أي رسوم على دخول الكورنيش، وفي الوقت نفسه أشار إلى أنه سيتم طرح عدد من المواقع الخدمية داخل الكورنيش للاستثمار وتأجيرها وفق الضوابط القانونية، بما يضمن توفير خدمات راقية للزائرين وتوفير نفقات التشغيل والصيانة والنظافة والأمن دون المساس بمجانية الدخول أو مساحة التنزه العامة للمواطنين، أسوة بما يتم في الواجهات النيلية بالمدن والمحافظات الأخري.

واختتم الدكتور خالد عبد الحليم تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير الحضاري، ورفع جودة الحياة في مدينة قنا، وتوفير مساحات آمنة وجاذبة للتريّح والترفيه لجميع الأسر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.