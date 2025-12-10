الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تكلف 288 مليون جنيه، ممشى أهل قنا على النيل قبل افتتاحه (فيديو)

ممشى أهل قنا، فيتو
ممشى أهل قنا، فيتو
18 حجم الخط

أجرت “فيتو” بثا مباشرا اليوم الأربعاء من داخل كورنيش النيل بمحافظة قنا قبل أيام قليلة من افتتاحه، بعد انتهاء أعمال التطوير والتي بلغت 288 مليون جنيه.

دخول كورنيش النيل مجانًا للمواطنين بقنا

وصرح الدكتور خالد عبد الحليم،  محافظ قنا، بأن الدخول إلى كورنيش النيل بمدينة قنا سيكون مجانيًا بالكامل ودون أي رسوم نهائيًا، مشيرًا إلى أن الكورنيش يُعد المتنفس الرئيسي والوحيد لأبناء المحافظة، ومن ثم لا يمكن فرض أي أعباء مالية على المواطنين للاستمتاع به.

وأعلن المحافظ عن قرب بدء التشغيل التجريبي لكورنيش النيل، موضحًا أنه سيتم بدء التشغيل فور تسلّم أعمال التطوير رسميًا خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، وذلك تمهيدًا لافتتاحه بشكل كامل أمام المواطنين بعد الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية والخدمية.

التشغيل التجريبي منتصف الشهر الجاري بقنا

وأكد محافظ قنا أنه لن يتم فرض أي رسوم على دخول الكورنيش، وفي الوقت نفسه أشار إلى أنه سيتم طرح عدد من المواقع الخدمية داخل الكورنيش للاستثمار وتأجيرها وفق الضوابط القانونية، بما يضمن توفير خدمات راقية للزائرين وتوفير نفقات التشغيل والصيانة والنظافة والأمن دون المساس بمجانية الدخول أو مساحة التنزه العامة للمواطنين، أسوة بما يتم في الواجهات النيلية بالمدن والمحافظات الأخري.

واختتم الدكتور خالد عبد الحليم تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير الحضاري، ورفع جودة الحياة في مدينة قنا، وتوفير مساحات آمنة وجاذبة للتريّح والترفيه لجميع الأسر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم قنا كورنيش قنا محافظ قنا محافظة قنا مدينة قنا

مواد متعلقة

فريق طبي بمستشفيات قنا الجامعية ينجح في إنقاذ عامل رخام من إصابة قاتلة

وكيل تعليم قنا يتفقد انتظام الدراسة بمدارس قوص

مصرع شاب بطلق ناري في قنا

استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعة بمركز قنا

الأكثر قراءة

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

موعد مباراة فلامنجو وكروز أزول في ديربي الأمريكتين والقنوات الناقلة

الأرصاد: تقدم السحب الممطرة على القاهرة الكبرى

انتخابات مجلس النواب، بدء ساعة الراحة للقضاة وغلق اللجان في الـ 30 دائرة الملغاة

وزيرة التنمية المحلية تتابع انتخابات النواب بالدوائر الملغاة في 10 محافظات

غيابات بالجملة عن قائمة الأهلي لمباراة إنبي بكأس عاصمة مصر

هذه مشكلته الوحيدة، كلوب يعلق على أزمة محمد صلاح في ليفربول

تأجيل محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور لـ 24 ديسمبر

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025

الدولار يسجل 12025 ليرة سورية للبيع في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

سعر الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصرى في البنك المركزى بتعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز مقاطعة جار السوء؟ وكيف يتم التعامل معه؟

من المبادئ القرآنية إلى الوثائق الدولية، رؤية الأزهر والإفتاء لحقوق الإنسان في يومها العالمي

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads