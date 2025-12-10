إطلاق برنامج "أبدع… انطلق" لتمكين الطلاب ذوي القدرات الخاصة

18 حجم الخط

تم إطلاق برنامج “أبدع… انطلق” لتمكين الطلاب ذوي الإعاقة من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة ومستدامة، من خلال تدريب عملي وإرشاد متخصص ودعم تقني وتجاري وقانوني، بالشراكة بين وزارة التعليم العالي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ووحدة تمكين، وبالتنفيذ من شركة ALX المتخصصة في الابتكار وريادة الأعمال على مستوى إفريقيا، ويستهدف البرنامج 150 رائدًا ورائدة أعمال.

دعم وتمكين ذوي الإعاقة في التعليم والبحث العلمي والابتكار

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية العمل على دعم وتمكين ذوي الإعاقة في التعليم والبحث العلمي والابتكار، ضمن الإستراتيجية الوطنية لتوفير بيئة حاضنة للابتكار وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات عملية تخدم المجتمع وتعزز الاقتصاد الوطني.. والتقديم مفتوح حتى 15 فبراير 2026.

للتسجيل ومعرفة التفاصيل كاملة، يرجى مسح الباركود أو الدخول على الرابط التالي:

وفي سياق آخر، نظم المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد، ورشة عمل حول تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.

المجلس الأعلي للجامعات

شارك في الورشة الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد، الدكتورة سناء عبد الراضي نائب رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد ((NAQAAE، الدكتور إبراهيم فارس عضو مجلس ادارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (ETQAAN)، وعدد من نواب رؤساء الجامعات للبحوث والدراسات العليا وفريق عمل المشروع.

وأدار جلسات الورشة الدكتور ماجد نجم، الرئيس الأسبق لجامعة حلوان.

أنظمة تقييم أعضاء هيئة التدريس

وقدّمت الخبيرة الدكتورة أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضًا عن محاور متعلقة بأنظمة تقييم أعضاء هيئة التدريس، ومقارنة الممارسات المتبعة في الولايات المتحدة ومصر، مع إبراز الفرص المتاحة لتطوير منظومة التقييم في الجامعات المصرية.

المجلس الأعلي للجامعات



تناولت الورشة منظومة التقييم في الجامعات المصرية من خلال عرض ممارسات الجامعات الأمريكية ومقارنتها بالنظام المحلي، وذلك بمشاركة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ونخبة من قيادات الجامعات.

تناولت الورشة أيضًا آليات التقييم السنوي والتقييم الذاتي، ودور استبيانات الطلاب، ومسارات الترقية المرتكزة على التدريس أو البحث، إضافة إلى أهمية دمج خبرات الصناعة، ودعم الأعضاء الجدد ومنخفضي الأداء، وتمكين مراكز تطوير أعضاء هيئة التدريس.

المجلس الأعلي للجامعات

وشددت المناقشات على أن الاستثمار في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس يمثل حجر الأساس في تطوير منظومة التعليم العالي.

