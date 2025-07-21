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محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمناقشة واستعراض آخر مستجدات إنشاء موقف جديلة الحضاري

اجتماع محافظ الدقهلية،
اجتماع محافظ الدقهلية، فيتو

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم اجتماعا لمناقشة واستعراض آخر مستجدات إنشاء الموقف الحضاري بجديلة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق موافي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، واللواء عصام الغرابلي نائب رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، والمحاسب أحمد البنداري مدير عام إدارة المواقف، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية ورئيس حي شرق المنصورة.

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمناقشة واستعراض آخر مستجدات إنشاء موقف جديلة الحضاري

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة مراعاة منع التكدس بالشوارع الرئيسية المحيطة بالموقف والمؤدية إليه وتحقيق السهولة في التنقل والسيولة المرورية، مع مراعاة تطبيق إجراءات السلامة وعوامل الأمان بالموقف بما يحافظ على المواطنين، ويضمن سهولة دخول وخروج السيارات بسهولة ويسر، وتخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية وقت الذروة.

التأكيد على مراعاة منع التكدس بالشوارع الرئيسية المحيطة وتحقيق السيولة في التنقل وتخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية وقت الذروة

وأكد محافظ الدقهلية أنه تم الانتهاء من إعداد المقترح للموقف المذكور والموافقة عليه، وأشار إلى أهمية أن تتم الأعمال طبقا للمعايير والمواصفات الهندسية، وأن يراعى تحديد المحاور المرورية التي تجعل عمليات دخول وخروج السيارات تجري بسهولة ويسر دون تعطيل أو عراقيل، وشدد على ضرورة الالتزام بإنشاء وحدة للحماية المدنية، ومسجد، وحمامات، وكافتيريا، وشبكة إنذار، وبوابات إلكترونية، ونقطة شرطة، وشبكة كاميرات متكاملة يتم ربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة

مراعاة إجراءات السلامة وعوامل الأمان بالموقف بما يحافظ على المواطنين ويضمن سهولة دخول وخروج السيارات

 

 وأوضح أن هناك لجنة من وزارة التنمية المحلية والشركة المنفذة والمحافظة، سبق وأن قامت بالمعاينة على الطبيعة لأرض الموقف الحضاري المشار إليه.

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وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على ظاهرة المواقف العشوائية، ونقلها خارج الكتلة السكنية، وتخفيف التكدس عن المدن، وبناءا على موافقة  الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية على تنفيذ مشروع موقف حضاري بمنطقة جديلة بمدينة المنصورة على مساحة 8000 متر، ويستوعب 200 سيارة

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الدقهلية اليوم السكرتير العام للمحافظة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جهاز تعمير الساحل الشمالي محافظ الدقهلية مديرى المديريات والإدارات وزارة التنمية المحلية نائب المحافظ

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