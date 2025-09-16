محافظ الدقهلية يتابع رفع الإشغالات وأعمال النظافة بشوارع المنصورة

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بشوارع مدينة المنصورة، لمتابعة أعمال منظومة النظافة ورفع الإشغالات وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين بشوارع المدينة، مشددا على استمرار تحسين مستوى النظافة.

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصور

شملت الجولة عددًا من الشوارع، ففي شارع سامية الجمل وجه رئيس حي غرب المنصورة، برفع الأتربة من الشارع وتكثيف أعمال النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري، وخلال تفقده شارع الحملة الميكانيكية لحي شرق المنصورة، وجه رئيس الحي، بزيادة أعداد صناديق القمامة ودهان البردورات بالشارع، ورفع أي إشغالات تعوق حركة السير والمرور.

نعمل لتحقيق بيئة حضارية تليق بأهالي الدقهلية.

وحرص محافظ الدقهلية على الاستماع إلى مطالب وملاحظات عدد من المواطنين، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل على مدار الساعة للاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، وتحقيق بيئة حضارية تليق بأهالي الدقهلية.

تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات

وشدد "مرزوق" على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، مشيرًا إلى أن تحسين المظهر العام للشوارع مسئولية مشتركة تتطلب تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية، ونسعى جميعًا إلى الارتقاء بالخدمات في مختلف القطاعات، مؤكدا أن هذه الجولات الميدانية مستمرة بشكل دوري، لمتابعة سير العمل والتأكد من التزام كافة الجهات المختصة بتنفيذ المهام الموكلة إليها على الوجه الأمثل.

