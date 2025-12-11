ماجدة خير الله عن فيلم "الست": صناعة مصرية خالصة وموهبة منى زكي عملاقة

18 حجم الخط

كشفت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن رأيها في فيلم “الست” بطولة النجمة منى زكي، وذلك بعد طرحه بدور العرض السينمائي أمس الأربعاء.

ماجدة خير الله

وكتبت ماجدة خير الله قائلة: “نعم مني زكي لا تشبه أم كلثوم، كما أن أحمد زكي لم يكن يشبه من بعيد أو قريب عبد الحليم حافظ، وعندما تقرر السينما أن تقدم سيرة أحد المشاهير، فلا تبحث فقط عن شبيه لتلك الشخصية، وإلا كانت تستعين بـ أبوه أو أمه أو أي فرد من عائلته يكون الأقرب له أو لها شبها”.

وتابعت: “ولكن عندما تقرر السينما أن تقدم سيرة احد المشاهير فالمفروض أن تبحث عن ممثل أو ممثله لديه الموهبة التي تتيح له أن يقنع الجمهور بأنه يتابع تلك الشخصية مع الاستعانة بالعناصر الفنية المناسبة مثل الماكياج، ومصفف الشعر فهي ليست عناصر للتجميل ولكن لتهيئة الممثل لأن يبدو أقرب شبها من الشخصية التي يجسدها”.

نضج منى زكي

وأضافت خير الله: “لذلك تمنح جوائز لعنصري الماكياج وتصفيف الشعر في الأوسكار وعلى هذا، فقد بدت مني زكي أقرب لصورة أم كلثوم التي نعرفها، وأكملت الصورة بقدرتها وموهبتها التي نضجت كثيرا، من خلال لغة الجسد، والصوت، لتقنع المشاهد بأنه يتابع مراحل اختارها بعناية أحمد مراد من حياة الفنانة المصرية التي حققت بموهبتها وذكائها وإصرارها على أن نكون فخرا لبلادها، ما لم تحققه فنانة أخرى علي مر الزمان”.

صناعة مصرية خالصة

وتابعت: "فيلم الست صناعه مصريه خالصه أبدع في تقديمها مروان حامد وأحمد مراد، مع حشد من النجوم برع بينهم عمرو سعد في دور عبد الناصر، بهدوء ووقار وبدون محاولة للتقليد، أو المبالغة، ورغم أن نيللي كريم لا تشبه الملكة نازلي ولم يحاول الفيلم تقريب الشبه بينهما غير أن نيللي قدمت نموذجا للعجرفة التي تنسحب أمام سطوة وجبروت موهبة وكبرياء الست، وطبعا كان اختيار محمد فراج مناسبا تماما لأداء شخصية شاعر الحب المتيم بعشق أم كلثوم".

موسيقى فيلم الست

وأكملت ماجدة خير الله حديثها عن فيلم الست قائلة: “أما المفاجأة فكانت في تجسيد أحمد أمين لشخصية د. حسن الحفناوي الطبيب الخاص لأم كلثوم ثم زوجها، لم يقدم الفيلم أغاني كامله لأم كلثوم ولكن مقاطع مختارة بعناية تمزج بين صوت الست وصوت نسمة محجوب في تضفيرة لات متعة المشاهد، لا يجوز أن تقول موسيقى هشام نزيه كانت جميلة، فهو تعبير غير مناسب ولكن ممكن وصف موسيقى الفيلم بأنها أحد الأبطال المؤثرين، وعنصر هام لتصعيد دراما الفيلم وإحداث تأثير عاطفي في كثير من المواقف”.

واختتمت قائلة: “منى زكي قد تكون( منيون) ضئيلة الحجم ولكن موهبتها جعلتها تبدو عملاقة علي الشاشة، الست قفزة فنية للمخرج مروان حامد، تضعه مع أهم مخرجي السينما المصرية علي امتداد تاريخها، كلمه ع الماشي لم يكن كريم عبد العزيز مناسبا للدور!”.

فيلم الست

الفيلم سيناريو وحوار أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وتدور أحداثه حول أبرز المحطات في حياة كوكب الشرق أم كلثوم، والشخصيات المؤثرة في مسيرتها الفنية.

أبطال فيلم الست

"الست" بطولة: منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، عمرو سعد، آسر ياسين، محمد فراج، كما يتضمن الفيلم ظهورا خاصا لعدد من الأسماء البارزة، منهم: كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، نيللي كريم، أمينة خليل.

