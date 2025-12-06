السبت 06 ديسمبر 2025
الحماية المدنية تدفع بـ 4 سيارات إطفاء لإخماد حريق داخل عقار بالتوفيقية

حريق عقار
حريق عقار
 دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 4 سيارات إطفاء لإخماد حريق نشب داخل عقار سكني بـمنطقة التوفيقية فى وسط البلد.

حريق عقار بالتوفيقية

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة التوفيقية، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده، وجار إخماد الحريق.

وفى سياق آخر نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة دون وقوع أى إصابات.

 

حريق شقة سكنية في مصر القديمة

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة  بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ads