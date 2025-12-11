الإدارية العليا تطلق إشارة بدء العد التنازلي لتشكيل مجلس النواب الجديد.. أستاذ قانون: نتيجة طعون المرحلة الثانية مؤشر على استقرار البنيان التشريعي ورد حاسم على المطالبات بإلغاء الانتخابات

18 حجم الخط

بدأ العد التنازلي لتشكيل مجلس النواب الجديد، فى ظل المؤشرات السياسية والقانونية باقتراب نهاية حالة القلق والتوتر السياسي التي شهدها المشهد السياسى خلال الفترة الأخيرة بسبب ما حدث من قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وأحكام المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات فى 49 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

انتخابات المرحلة الثانية

وجاءت أحكام المحكمة الإدارية العليا أمس بشأن الطعون المقدمة فى انتخابات المرحلة الثانية، لتكشف عن حالة من الاستقرار، نظرا لأنها لم تلغِ الانتخابات فى أى دائرة سوى دائرة طلخا ونبروه بالدقهلية التى حكمت فيها بتصعيد مرشح وإلغاء نتيجة مرشح آخر.

وقال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الأحكام الأخيرة الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، بشأن الطعون الانتخابية المقدمة بشأن نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، يتضح منها عدد من الأمور والدلالات الهامة، في مقدمتها صحة النتائج وسلامة العملية الانتخابية.

إلغاء الانتخابات

وأوضح فوزي في تصريح خاص لـ “فيتو” أن المحكمة الإدارية العليا لم تقض بـ إلغاء الانتخابات في أي دائرة انتخابية بشكل كامل، واقتصرت الأحكام على دائرة واحدة وهى دائرة طلخا بمحافظة الدقهلية، حيث تم الحكم بتصعيد مرشح محل مرشح آخر فيها، فيما رفضت المحطمة 211 طعنا، وقضت في 37 طعنا بعدم اختصاص وإحالة لمحكمة النقض، وعدم قبول 6 طعون وبطلان عريضة طعن وعدم جواز طعن لسابقة الفصل فيه.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وتابع أستاذ القانون الدستوري،: يعني هذا أن النتائج المعلنة في معظم الدوائر تعتبر صحيحة، وتؤكد سلامة وصحة القرارات التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن هذه النتائج، وأن هناك تطابقا بين أحكام المحكمة الإدارية العليا وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي أعلنت النتائج سابقًا، مما يشير إلى أن العملية الانتخابية قد سارت في مسارات صحيحة ودستورية.

وأضاف: أيضا من دلالات تلك النتائج، اكتمال التشكيل القانوني للمجلس الجديد، حيث بعد صدور هذه الأحكام، واستقرار نتائج القوائم وفوز أكثر من نصف الأعضاء بشكل مؤمن، فإن تشكيل الهيكل العام والكيان القانوني لمجلس النواب سيكون تشكيلًا قانونيًا صحيحًا، بعيدا كل البعد عن أى شبهات عدم دستورية مثلما كان يردد البعض في ظل كثرة قرارات وأحكام إلغاء الانتخابات في المرحلة الأولى من الانتخابات.

استقرار البنيان التشريعي

وأكد هذه النتائج مبشرة وتعد مؤشرًا على استقرار البنيان التشريعي الجديد، ونكون حاليا في انتظار نتائج جولة الإعادة من الانتخابات لاستكمال التشكيل النهائي.

وتابع: كما أرى أن تلك النتائج بأحكام القضاء تعد بمثابة رد حاسم على أى مطالبات سابقة كانت تهدف إلى إلغاء الانتخابات بالكامل خشية عدم دستوريتها أو عدم قانونية المجلس.

وأضاف أن القول بإلغاء الانتخابات كلها ليس صحيحًا فحسب، بل هو غير دستوري، وجاء تأكيد المحكمة لغالبية النتائج هو إثبات بأن الانتخابات لم تكن مهددة بالإلغاء، وأن العملية الانتخابية سارت وفق الإجراءات القانونية والدستورية.

سلامة الإجراءات

واختتم فوزى تصريحاته، بالإشادة بدور الهيئة الوطنية للانتخابات، لما بذلته من دور كبير في إدارة هذه المرحلة الانتخابية المعقدة، والعمل على تأمين سلامة الإجراءات التي قادت إلى هذه النتائج المستقرة والمؤكدة قضائيًا.

وبالتزامن مع استقرار المشهد الانتخابى فى المرحلة الثانية، تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات إعادة الانتخابات فى الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى، حيث تنتهى اليوم الخميس عملية تصويت المصريين بالداخل، في انتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بأحكام المحكمة الإدارية العليا، وعددها 30 دائرة في 10 محافظات.

تفاصيل الدوائر الملغاة في انتخابات مجلس النواب

وتجرى الانتخابات في 30 دائرة ملغاة داخل 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وتشمل الدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ما يلي:

محافظة الجيزة وتضم دوائر (البدرشين، منشأة القناطر، بولاق الدكرور، العمرانية والطالبية، قسم الجيزة، 6 أكتوبر، الهرم).

محافظة المنيا، حيث تجرى الانتخابات في دوائر (أول المنيا، أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة والعدوة وبني مزار).

محافظة البحيرة، حيث تجرى الانتخابات في دوائر: (المحمودية، الدلنجات، حوش عيسى، كوم حمادة).

محافظة أسيوط وتضم دوائر: (قسم أول أسيوط، أبو تيج، ديروط والقوصية ومنفلوط).

محافظة الوادي الجديد وتضم دوائر (الداخلة والفرافرة، الخارجة).

محافظة أسوان وتضم دوائر (نصر النوبة، أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، إدفو).

محافظة الأقصر وتضم دوائر: (قسم الأقصر، إسنا، القرنة).

محافظة الفيوم وتضم دائرة (سنورس).

محافظة الإسكندرية وتضم دائرة (أول المنتزه).

محافظة سوهاج وتضم دائرة (البلينا).

موعد إعلان نتيجة انتخابات الدوائر الملغاة

ووفقا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى، يوم 18 ديسمبر الجاري، على أن تجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر الجاري، و1 يناير 2026، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل.

النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب

ومن المقرر أن تعلن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب في 30 دائرة ملغاة بمحافظات المرحلة الأولى يوم 10 يناير 2026.

موعد انعقاد مجلس النواب

ووفقا لمستجدات المشهد السياسى، فى ظل حالة الاستقرار، يكون من المتوقع اقتراب تشكيل مجلس النواب فى الموعد الدستوري له وهو بدءا من 11 يناير المقبل بعد انتهاء مدة مجلس النواب الحالي.

