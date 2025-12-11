انتخابات مجلس النواب، توافد المصوتين على لجنة جمعية تنمية المجتمع المحلي في الخارجة

18 حجم الخط

شهدت لجنة جمعية تنمية المجتمع المحلي في واحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، إقبالًا من المواطنين، منذ بدء عملية التصويت في انتخابات الدوائر المُلغاة من المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، والتي صدر بشأنها حكم من المحكمة الإدارية العليا.

واصطف الناخبون في طوابير أمام العديد من اللجان، للمشاركة في العملية الانتخابية، في محافظة الوادي الجديد، والمقرر إجراؤها يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجاري وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما كثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية من تواجدها لتيسير حركة دخول وخروج المواطنين والحفاظ على الانضباط في محيط اللجان.

وتشمل الانتخابات بالوادي الجديد دائرتين انتخابيتين؛ الأولى تضم مركزي الخارجة وباريس، والثانية تشمل الداخلة وبلاط والفرافرة، بواقع مقعد فردي واحد لكل دائرة، ضمن قائمة الدوائر التي جرى إلغاؤها في بعض محافظات المرحلة الأولى وفق حكم المحكمة الإدارية العليا، ما أضفى على انتخابات الوادي الجديد أهمية خاصة.

وشهدت الدائرتان انسحاب عدد من المرشحين خلال الأيام الأخيرة من السباق الانتخابي، في مشهد يعكس حراكًا سياسيًا متغيرًا حتى اللحظات الأخيرة قبل التصويت.

ففي دائرة الخارجة وباريس، أعلن مرشح واحد انسحابه من بين 6 مرشحين، بينما شهدت دائرة الداخلة وبلاط والفرافرة انسحاب نحو 9 مرشحين من إجمالي 22 مرشحًا، مع بقاء أسمائهم مدرجة على بطاقات الاقتراع، وفق الإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

ويُعد بقاء الأسماء المنسحبة على بطاقات التصويت أمرًا تنظيميًا طبيعيًا، نظرًا لانتهاء مراحل الطباعة قبل إعلان الانسحابات، وسط توجيهات واضحة للناخبين بضرورة التدقيق في اختيار المرشح الفعلي الذي يخوض المنافسة.

وأكد المستشار مصطفى عباس، رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق العملية الانتخابية، على مستوى 60 لجنة انتخابية، تشمل اللجنتين العامتين واللجان الفرعية بمختلف المراكز.

وأوضح أن كافة المتطلبات اللوجستية جرى توفيرها، بما يشمل تجهيز مقار اللجان، وأماكن إقامة رؤساء اللجان العامة والفرعية، إلى جانب إزالة أية عقبات قد تؤثر على انتظام التصويت.

وأشار إلى أن عدد الناخبين المسجلين بمحافظة الوادي الجديد بلغ 194 ألفًا و265 ناخبًا وناخبة، موزعين على مختلف القرى والمراكز، في واحدة من أكثر العمليات التنظيمية تعقيدًا نظرًا لاتساع الرقعة الجغرافية للمحافظة وتباعد تجمعاتها السكانية.

رفع درجة الاستعداد بغرف العمليات

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن جميع التجهيزات اللوجستية والتنظيمية قد تم الانتهاء منها لضمان سير العملية الانتخابية في مناخ آمن ومنظم، مشيرًا إلى أن المقار الانتخابية مهيأة بالكامل لاستقبال الناخبين.

وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى رفع درجة الاستعداد بغرف العمليات المركزية والفرعية بالوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع مديرية أمن الوادي الجديد لتأمين اللجان الانتخابية، وتوفير جميع متطلبات العملية الانتخابية لضمان انطلاقها دون معوقات.

تجهيز أماكن انتظار مخصصة للناخبين

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أنه تم الانتهاء من توفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية وتجهيز أماكن انتظار مخصصة للناخبين أمام المقار الانتخابية بما يضمن تيسير عملية التصويت كما تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والأجهزة المعنية المختلفة لمتابعة جاهزية اللجان بالإضافة إلى تشكيل لجان ميدانية للمرور على المقرات للتأكد من توافر كافة التجهيزات المطلوبة.

وأصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز التي ستُجرى بها الانتخابات، وكذلك لجميع الجهات المشاركة في العملية الانتخابية، بضرورة توفير الدعم الكامل للعناصر المشاركة من القضاة وأفراد التأمين، إلى جانب توفير سبل الراحة للناخبين لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر، بما يعكس الصورة الحضارية لمحافظة الوادي الجديد خلال هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

