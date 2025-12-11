فقيه دستوري، يكشف كثرة الدعاوى والطعون في انتخابات النواب لا تثير القلق والقول الفصل للمحكمة الإدارية العليا

18 حجم الخط

قال الدكتور صلاح فوزي، فقيه القانون الدستوري، إن المشهد الانتخابي من الأمور المعتاد أن يحدث بها تقديم طعون وتظلمات والقانون يتوقع ذلك والكلمة الفصل هنا تكون للمحكمة الإدارية العليا وهذا دليل على دولة القانون ومجلس النواب لا يتم حله إلا إذا كانت هناك أسباب تستدعي ذلك ويطرح الرئيس الأمر للاستفتاء على الشعب ليقول كلمته وبالتالي لا تملك أي جهة أخرى حل مجلس النواب وبالتالي ما يتردد من دعوات غير قانونية أمر يثير الاستغراب كأنهم يطالبون بمخالفة أحكام الدستور، وهذا أمر غير مقبول.

لا يجوز للرئيس حل المجلس إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب

وأكد الدكتور صلاح فوزي في تصريح لفيتو أن المادة ١٣٧من الدستور تقول لا يجوز للرئيس حل المجلس إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب وبالتالي هذه الإجراءات هي الخاصة بحل المجلس الذي استقام على عودة سواء القائمة أو المقاعد الفردية.

كثرة الدعاوى لا تدعو للخوف لأن لكل مصلحة وصفة حقه في الدفاع عنها

وواصل حديثه قائلًا شهدت مشهد الانتخابات فما حدث به أمر طبيعي أن تبطل الهيئة الوطنية للانتخابات دوائر فالدستور نفسة قال ان قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات يطعن عليها أمام الإدارية العليا أضف إلى ذلك أن وجود كثرة من الدعاوى أمر عادي والعبرة بقرار الإدارية العليا ومن هنا نقول إن كثرة الدعاوى لا تدعو للخوف لأن لكل مصلحة وصفة حقه في الدفاع عنها وهذا أمر كفلة الدستور والقانون.

وأضاف الرئيس لم يصدر قرار جمهوري بإلغاء انتخابات الدوائر الـ١٩وإنما الرئيس تحدث كمواطن ونادى بنزاهة الانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت القرار بإلغاء الانتخابات في ١٩ دائرة.

منح العطايا للناخب من أجل الحصول على صوته

وتابع المال السياسي هو التدخل ومن قبل المرشحين لإعطاء عطايا للناخب من أجل الحصول على صوته وهذه العملية لها طرفان المرشح والناخب وهذه العملية تحتاج قدر من الثقافة للتصدي لها مفادها أن صوتي مهم وبالتالي هو ليس للبيع أو الشراء وهناك علامة استفهام على دفع أموال للأحزاب للترشح ضمن القوائم خاصة أن هذه التبرعات لا تظهر إلا وقت الانتخابات.

