يوفنتوس يتعادل سلبيًا مع باقوس في الشوط الأول

انتهى الشوط الاول من مباراه يوفنتوس وبافوس القبرصي بالتعادل السلبي بدون اهداف.على ملعب "أليانز" ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وأعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، تشكيل السيدة العجوز لمباراة بافوس القبرصي،

يتشارك الفريقان نفس العدد من النقاط 6، لكن يوفنتوس يتواجد بالمركز الـ24، في حين يحتل بافوس المركز الـ25.

تشكيل يوفنتوس أمام بافوس

وجاء تشكيل يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: جريجوريو

خط الدفاع: كالولو - كيلي - كووبميينيرز

خط الوسط: مكيني - لوكاتيلي - ميريتي - كامبياسو

خط الهجوم: زيجروفا - جوناثان ديفيد - يلدز.

