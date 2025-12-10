الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مبابي ومرموش على الدكة، تشكيل ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
18 حجم الخط

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد ومانشستر سيتي

وشهد تشكيل ريال مدريد، الدفع بجونزالو جارسيا في خط الهجوم، على حساب كيليان مبابي، الذي يجلس على مقاعد البدلاء، في ظل عدم اكتمال جاهزيته عقب تعرضه للإصابة أمام سيلتا فيجو.

كما دفع ألونسو بلاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس، على حساب التركي أردا جولر.

أما مانشستر سيتي، فيخوض المباراة بالقوة الضاربة، بقيادة النرويجي إيرلينج هالاند، والإنجليزي فيل فودين، بينما يجلس المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل كل فريق كالتالي:
ريال مدريد:

 كورتوا - كاريراس - روديجر - أسينسيو - فالفيردي - تشواميني - بيلنيجهام - سيبايوس - رودريجو - فينيسيوس – جارسيا.

مانشستر سيتي:

 دوناروما - أوريلي - جفارديول - دياز - نونيز - جونزاليس - برناردو - فودين - شرقي - دوكو – هالاند.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال أوروبا الإسباني تشابي ألونسو التركي أردا جولر المصري عمر مرموش المدير الفني لريال مدريد إيرلينج هالاند ملعب سانتياجو برنابيو

مواد متعلقة

إنجلترا تكشف خطة الاستعداد لكأس العالم 2026

بالأرقام، أداء استثنائي لـ علي معلول في دور المجموعات لكأس العرب

خلفا لألونسو، كلوب يسهل مهمته لتدريب ريال مدريد

تقارير تكشف موقف محمد صلاح من التواجد مع ليفربول أمام برايتون

الأكثر قراءة

نص قرار الإدارية بقبول طعن وليد شوقي بدائرة طلخا ونبروه في الدقهلية وتصعيده (صور)

قبل بطولة إنتر كونتنينتال، أزمة بيراميدز بسبب كأس العرب وأمم أفريقيا

القبض على المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة فى النزهة

فلامنجو يتأهل لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال بالفوز على كروز أزول

الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض سعر الفائدة 0.25% في آخر اجتماعات 2025

أستاذ قانون يستعرض دلالات أحكام الإدارية العليا في الطعون الانتخابية بالمرحلة الثانية

لماذا جعل الله الإنسان خليفةً في الأرض؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موعد مباراة الأهلي أمام المصرية للاتصالات في كأس مصر والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 123.90 جنيه للبيع في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شهر الله الحرام، موعد غرة رجب 1447 فلكيا

لماذا جعل الله الإنسان خليفةً في الأرض؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الإفتاء توضح شروط رد السلعة إلى البائع إذا وجد المشتري بها عيبًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads