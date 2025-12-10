مبابي ومرموش على الدكة، تشكيل ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد ومانشستر سيتي

وشهد تشكيل ريال مدريد، الدفع بجونزالو جارسيا في خط الهجوم، على حساب كيليان مبابي، الذي يجلس على مقاعد البدلاء، في ظل عدم اكتمال جاهزيته عقب تعرضه للإصابة أمام سيلتا فيجو.

كما دفع ألونسو بلاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس، على حساب التركي أردا جولر.

أما مانشستر سيتي، فيخوض المباراة بالقوة الضاربة، بقيادة النرويجي إيرلينج هالاند، والإنجليزي فيل فودين، بينما يجلس المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل كل فريق كالتالي:

ريال مدريد:

كورتوا - كاريراس - روديجر - أسينسيو - فالفيردي - تشواميني - بيلنيجهام - سيبايوس - رودريجو - فينيسيوس – جارسيا.

مانشستر سيتي:

دوناروما - أوريلي - جفارديول - دياز - نونيز - جونزاليس - برناردو - فودين - شرقي - دوكو – هالاند.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.