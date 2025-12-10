إنجلترا تكشف خطة الاستعداد لكأس العالم 2026

18 حجم الخط

بدأ منتخب إنجلترا تحضيراته استعدادًا لمونديال كأس العالم 2026، بمواجهتين تجريبيتين أمام الأوروجواي واليابان.

استعدادات إنجلترا لكأس العالم

وقال الألماني توماس توخل، مدرب المنتخب الإنجليزي: نحن سعداء للغاية بتأكيد بخوض هاتين المباراتين مع بدء وضع خطتنا لكأس العالم، أردنا مواجهة فريقين من بين أفضل 20 منتخبًا في العالم، إضافة إلى اختبار قدراتنا أمام منتخبين من خارج أوروبا، وبعد القرعة، تزايد حماسنا للعام المقبل، ونتوق بشدة لرؤية جماهيرنا مجددًا في ملعب ويمبلي.

وأوقعت القرعة المنتخب الإنجليزي بمواجهة كرواتيا، وغانا، وبنما في المجموعة الـ 12 في نهائيات كأس العالم.

وتحل الأوروجواي ضيفة على ملعب «ويمبلي» في 27 مارس المقبل، ليلعب مواجهة اليابان بعدها بـ 4 أيام.

ويخوض منتخب الأسود الثلاثة مباراتيه الأخيرتين في عقر داره قبل التحضر لنهائيات كأس العالم في أمريكا، وكندا، والمكسيك، الصيف المقبل، على أمل أن يُنهي رجال توخل صيامًا دام منذ مونديال 1966، عندما أحرزت إنجلترا اللقب على أرضها للمرة الأولى والأخيرة حتى الآن.

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى العرس الكروي العالمي من صدارة المجموعة الـ 11 بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة، من 8 مباريات، سجل خلالها 22 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه.

وتواجه إنجلترا منافسَين من العيار الثقيل في مارس 2026، حيث يحتل المنتخب الأوروجوياني المركز الـ 16 في التصنيف العالمي، ونظيره الياباني المركز الـ 18، علمًا أنهما حجزًا أيضًا بطاقتيهما للمونديال، إذ ستكون الفرصة سانحة أمام اللاعبين الإنجليز لإثبات جدارتهم بالانضمام إلى القائمة النهاية للمونديال التي سيعلن عنها توخل في مايو من العام ذاته.

ومن المتوقع أن يلعب الأسود الثلاثة تجريبيتين أخريين في أمريكا قبل بدء معسكرهم التدريبي.

