على غرار الفيدرالي، مصرف قطر المركزي يخفض أسعار الفائدة 0.25%

18 حجم الخط

قرر مصرف قطر المركزي، خفض أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر 2025.

وأعلن مصرف قطر المركزي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس خفض سعر الفائدة للإيداع "QCBDR" بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 3.85 بالمئة، وخفض سعر فائدة الإقراض "QCBLR" بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.35 بالمئة.

كما خفض سعر إعادة الشراء "QCB Repo Rate" بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.10 بالمئة، وذلك على غرار قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.

الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض سعر الفائدة 0.25% في آخر اجتماعات 2025

قررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، 10 ديسمبر 2025، خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، للمرة الثالثة، وذلك في آخر اجتماعات الاحتياطي خلال 2025، بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا خلال شهر نوفمبر الماضي.

خفض الفائدة في الفيدرالي الأمريكي

وجاء ذلك بعد شهور من الجدل الاقتصادي والضغوط المتزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الفيدرالي لخفض الفائدة، وسط تهديدات مستمرة لجيروم باول للضغط عليه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شن هجمات متكررة على رئيس الفيدرالي جيروم باول، واصفًا إياه بأنه "ليس شخصًا ذكيا"، كما أكد ترامب أن سرعة خفض الفائدة ستكون اختبارا حاسما لاختياره القادم لرئاسة الفيدرالي عند انتهاء ولاية باول في مايو 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.