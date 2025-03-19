مصرف قطر المركزي يبقي على أسعار الفائدة الحالية

قرر مصرف قطر المركزي اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر.

ولفت مصرف قطر المركزي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة اكس إلى إبقائه على سعر الفائدة للإيداع (QCBDR) عند نسبة 4.60 بالمئة، وسعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) عند نسبة 5.10 بالمئة.



كما أبقى سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) عند نسبة 4.85 بالمئة.

قررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة في ثاني اجتماعات المركزي خلال 2025، ليتراوح سعر الفائدة ما بين 4.25 - 4.50%، وهذا بعد تراجع معدلات التضخم في أمريكا خلال شهر فبراير الماضي

بيانات التضخم الأمريكية

وكانت بيانات وزارة العمل الأمريكية، يوم الأربعاء 13 مارس الجاري، قد أظهرت تراجع معدل التضخم خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 0.2%، ليصل إلى 2.8% على أساس سنوي، هذا الانخفاض الذي جاء أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا استقرار المعدل عند 3%، يعيد تشكيل النقاش حول سياسة الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة.



تراجع معدل التضخم في أمريكا

يعد تراجع التضخم الأمريكي إلى 2.8% مؤشرًا إيجابيًّا على تباطؤ الضغوط التضخمية التي كانت تواجه الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الماضية، هذا التراجع يرجع جزئيًّا إلى انخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية، بالإضافة إلى استقرار سلاسل التوريد العالمية بعد الاضطرابات التي شهدتها خلال جائحة كورونا.

ومع تراجع التضخم، يشهد المواطنون الأمريكيون انخفاضًا في أسعار العديد من السلع والخدمات، مما يعزز القوة الشرائية للأسر ويدعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم قرارات الفيدرالي خلال الاجتماع المقبل ليتحول من رفع الفائدة إلى تبني سياسة أكثر مرونة لدعم النمو الاقتصادي.

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