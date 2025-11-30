تجديد حبس 3 سودانيين بتهمة سرقة مجوهرات من داخل شقة بالطالبية

الأحد 30 نوفمبر 2025
جدد قاضي معارضات الجيزة حبس 3 أشخاص يحملون جنسية دولة السودان، بتهمة سرقة مجوهرات من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الطالبية، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

واعترف المتهمون بأنهم على علم بأن صاحبة الشقة لديها مجوهرات، ويعلمون أيام تغيبها عن المنزل واستغلوا فرصة تركها للشقة، وقاموا وفق خطة أعدوها، بعد منتصف الليل باقتحام الشقة، واستولوا على المجوهرات من غرفة نومها وبعض المحتويات غالية الثمن ولاذوا بالفرار.

 وكانوا في طريقهم للتصرف فيها، إلا أنهم فوجئوا بسرعة القبض عليهم، وأرشدوا عن المسروقات والهواتف.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلوا إلى النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

كان اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، يفيد بحضور موظفة إلى مكتب المقدم عبد الحميد مرسى رئيس مباحث الطالبية، وحررت محضرًا بسرقة مصوغات ذهبية وهاتفين محمول من داخل شقتها أثناء وجودها في شقتها الثانية.

 تم تشكيل فريق بحث بإشراف المقدم عبد الحميد مرسى رئيس المباحث، وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة أمكن الوصول إلى المتهمين.

وألقي القبض عليهم، وبمواجهتهم أمام العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي معارضات الجيزة الجيزة قسم شرطة الطالبية دولة السودان النيابة العامة اللواء هانى شعراوى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث

