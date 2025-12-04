الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على 25 شخصًا بينهم 13 طفلا لاستغلالهم فى التسول بشوارع القاهرة

القبض على 25 شخصًا
القبض على 25 شخصًا بينهم 13 طفلًا لتسولهم بشوارع القاهرة
18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 7 رجال و5 سيدات لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.


 

وكان برفقتهم 13 حدثًا من المعرضين للخطر، أثناء محاولتهم بيع السلع والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بالنشاط الإجرامي.

الأمن يكشف حقيقة خطف طفلة وإجبارها على التسول بالقاهرة

ضبط 120 ألف مخالفة مرورية و83 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأهليتهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم بإحدى دور الرعاية.

عقوبة جريمة التسول طبقا للقانون

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بـ السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة لمباحث رعاية الاحداث الإدارة العامة لمباحث الشرطة المتخصصة الجهات المختصة بقطاع الشرطة المتخصصة قطاع الشرطة المتخصصة مباحث رعاية الأحداث محافظة القاهرة

مواد متعلقة

حبس عاطل وربتي منزل بتهمة استغلال الأطفال في التسول والنشل بالقاهرة

ضبط تشكيل عصابي يستغل 18 طفلًا في أعمال تسول وبيع سلع بالجيزة

كشف ملابسات فيديو أعمال تسول بالجيزة وضبط المتورطين

ضبط 18 متهما باستغلال 21 طفلا في أعمال تسول بالشيخ زايد

الأكثر قراءة

فتح معبر رفح في الاتجاهين

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الخميس 4-12-2025

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمطروح

انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة أول موضع دُفنت فيه السيدة نفيسة بمصر

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads