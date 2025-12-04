ضبط 6 متهمين جدد بقضية "طن الحشيش" في الإسكندرية

18 حجم الخط

قررت جهات التحقيق في قسم أول الرمل بالإسكندرية، حبس 6 متهمين، بعد تورطهم في حيازة والاتجار بالمخدرات في واقعة ضبط سيدة بحوزتها كمية كبيرة من مخدر الحشيش، والمعروفة إعلاميا بقضية "طن الحشيش" مع مراعاة التجديد في الميعاد المحدد لهم.

كانت نيابة أول الرمل باشرت تحقيقاتها بإشراف المستشار أحمد العسيلي رئيس النيابة، وباشر التحقيقات كل من المستشارين محمد حرحش وأحمد الساخي وأحمد صالح وزكريا هنداوي وكلاء النائب العام لنيابات أول الرمل التحقيق مع المتهمة في ضبط قرابة الطن من مخدر الحشيش، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة مع استمرار التحقيقات.

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية بتوجيهات اللواء رشاد فاروق مدير أمن الإسكندرية، وإشراف اللواء حسن النحراوي مدير مباحث المديرية، بضبط أكبر مخزن بداخله كميات كبيرة من مخدر الحشيش، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية خلال الفترة الأخيرة.

حيث تمكن قسم شرطة أول الرمل برئاسة المقدم أحمد عيسى رئيس المباحث، وضباط القسم الرائد محمد عناني والرائد أحمد هشام،من ضبط اكبر مخزن للمخدرات في منطقة الرمل أول، حيث توصلت التحريات إلي تخزين كميات ضخمة من مخدر الحشيش تمهيدًا لترويجها داخل السوق المحلية.

وذلك في إطار استمرارا تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الأمنية الشاملة لمكافحة المواد المخدرة بكافة صورها وأشكالها، من خلال توجيه ضربات قوية ومتتالية لأوكار الترويج والاتجار بالمخدرات.

وكشفت التحريات أن سيدة تزاول نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهمة والمخزن محل الواقعة وعقب تنفيذ القرار تم ضبط المتهمة وبتفتيش المخزن في منطقة زعربانة دائرة القسم تم ضبط كمية 998.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

وتم إلقاء القبض على المتهمة والتحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وكشفت التحقيقات تورط آخرين في الاتجار وحيازة المواد المخدرة المضبوطة.

