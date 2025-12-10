18 حجم الخط

شنت مديرية تضامن الدقهلية حملة لإنقاذ المشردين من برد الشتاء بالمنصورة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

حملة لإنقاذ المشردين من برد الشتاء بالمنصورة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير

ذلك تزامنًا مع موجة الطقس البارد، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التضامن الاجتماعي واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وكيل التضامن الاجتماعي بالدقهلية في حملة موسعة لإنقاذ المشردين

حيث قادت الدكتورة هالة عبد الرازق جودة وكيل وزارة تضامن الدقهلية حملة موسعة لإنقاذ المشردين من كبار السن والأطفال بلا مأوى داخل مدينة المنصورة، في تحرك إنساني عاجل يعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأولى بالرعاية.

فريق التدخل السريع المحليي

وشارك في الحملة فريق التدخل السريع المحلي، ومؤسسة مصر الخير، وحضور الأستاذ شادي العزب المدير الإقليمي لمكتب مصر الخير بالدقهلية، وعدد من المتطوعين من مصر الخير والعلاقات العامة بالمديرية.

خط سير الحملة

وانطلقت أعمال الحملة من شارع الجيش مرورًا بالمشاية السفلية وصولًا إلى شوارع جيهان، والترعة، وأحمد ماهر، وسامية الجمل حتى كوبري المرور، وذلك في جولات ميدانية موسعة للبحث عن الحالات الموجودة بالشارع.

إنقاذ طفلين مشردين

وتمكن الفريق خلال الجولة من إنقاذ طفلين مشردين؛ حيث جرى نقل أحدهما إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية لتوفير الحماية والرعاية اللازمة له، بينما تم تسليم الطفل الآخر لأسرته بعد التحقق من هويته والتواصل مع ذويه.

توزيع وجبات ساخنة على بعض المشردين الرافضين للانتقال

كما تم توزيع وجبات ساخنة على بعض المشردين الرافضين للانتقال لدور الرعاية، ضمن خطة متكاملة لحمايتهم من مخاطر الطقس البارد.

نحن ملتزمون بالنزول للشارع، لأن كل حالة بلا مأوى هي مسؤولية إنسانية

وقالت الدكتورة هالة عبد الرازق جودة في تصريح لها:"نحن ملتزمون بالنزول للشارع، لأن كل حالة بلا مأوى هي مسؤولية إنسانية قبل أن تكون مسؤولية وظيفية. هدفنا هو إنقاذ الأرواح، خاصة في هذا الطقس البارد، ولن نتوقف عن التحرك حتى نصل لكل مواطن يحتاج إلى حماية أو رعاية."

نعمل بروح الفريق الواحد ونتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

وأضافت "نعمل بروح الفريق الواحد ونتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لنقدم المساعدة الفورية، سواء بنقل الحالات لدور الرعاية أو بتوفير وجبات ساخنة وبطاطين للحالات الرافضة، مع تكرار الزيارات لضمان سلامتهم."

تواصل المديرية حملاتها الليلية والنهارية

وتناشد مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات بلا مأوى من خلال: الخط الساخن 16439

منظومة الشكاوى الحكومية 16528

الصفحات الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي

وتواصل المديرية حملاتها الليلية والنهارية على مدار الأيام المقبلة لضمان الوصول إلى جميع المحتاجين وتوفير الحماية والمأوى لهم في أسرع وقت.

