وكيل تضامن الدقهلية تستقبل وفد مبادرة ازرع لإطلاق المرحلة الرابعة

استقبلت الدكتورة هالة عبد الرازق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وفد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار التنسيق لإطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة "ازرع"، والتي تنطلق في مراكز السنبلاوين وتمي الأمديد وطلخا ونبروه وشربين وميت غمر.

وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية تستقبل وفد الهيئة القبطية للتنسيق لإطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة "ازرع".

ضم وفد الهيئة ريمون رفعت مدير منطقة الدقهلية والبحيرة والشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء، ورفعت ثابت رئيس فريق البحيرة والدقهلية، وكيرلس بشرى، وفادي إيهاب مختصي البحيرة والدقهلية، ومينا صبحي مختص الشرقية والإسماعيلية، إلى جانب رضا علي عبد اللطيف مدير العلاقات العامة بمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

مبادرة "ازرع" تأتي في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني لتحقيق الأهداف التنموية.

وأكدت الدكتورة هالة عبد الرازق جودة أن مبادرة "ازرع" تأتي في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم التنمية المستدامة وتمكين الأسر المنتجة والمزارعين، مشيرة إلى أن التعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف التنموية على أرض الواقع.

توسيع نطاق الأنشطة الزراعية والبيئية في القرى والمراكز الأكثر احتياجًا

وأضافت أن المرحلة الرابعة من المبادرة تستهدف توسيع نطاق الأنشطة الزراعية والبيئية في القرى والمراكز الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة.

