الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تضامن الدقهلية تستقبل وفد مبادرة ازرع لإطلاق المرحلة الرابعة

تضامن الدقهلية يستقبل
تضامن الدقهلية يستقبل وفد مبادرة ازرع

استقبلت الدكتورة هالة عبد الرازق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وفد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار التنسيق لإطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة "ازرع"، والتي تنطلق في مراكز السنبلاوين وتمي الأمديد وطلخا ونبروه وشربين وميت غمر.

وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية تستقبل وفد الهيئة القبطية للتنسيق لإطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة "ازرع".

ضم وفد الهيئة ريمون رفعت مدير منطقة الدقهلية والبحيرة والشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء، ورفعت ثابت رئيس فريق البحيرة والدقهلية، وكيرلس بشرى، وفادي إيهاب مختصي البحيرة والدقهلية، ومينا صبحي مختص الشرقية والإسماعيلية، إلى جانب  رضا علي عبد اللطيف مدير العلاقات العامة بمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

مبادرة "ازرع" تأتي في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني لتحقيق الأهداف التنموية.

وأكدت الدكتورة هالة عبد الرازق جودة أن مبادرة "ازرع" تأتي في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم التنمية المستدامة وتمكين الأسر المنتجة والمزارعين، مشيرة إلى أن التعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف التنموية على أرض الواقع.

توسيع نطاق الأنشطة الزراعية والبيئية في القرى والمراكز الأكثر احتياجًا

وأضافت أن المرحلة الرابعة من المبادرة تستهدف توسيع نطاق الأنشطة الزراعية والبيئية في القرى والمراكز الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي بالدقهلية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الهيئة القبطية الانجيلية القبطية الإنجيلية الشرقية والاسماعيلية المجتمع المدن جهود وزارة التضامن تضامن الدقهلية زارة التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي دعم التنمية أمن الدقهلية المجتمع المدنى

مواد متعلقة

القبض على المتهم بالتعدي على شقيقتين بالقاهرة

توافد حاشد على سرادق عزاء أحمد عمر هاشم بمسقط رأسه في الشرقية (فيديو وصور)

تأجيل محاكمة 22 متهما في خلية الهيكل الإداري للإخوان

السيسي وماكرون يبحثان هاتفيا سبل إنهاء حرب غزة وتنفيذ خطة ترامب

الأكثر قراءة

هل اتخذت الحكومة قرارا برفع أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة؟ مدبولي يرد

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة بعد الارتفاعات الأخيرة مساء اليوم الثلاثاء

ظهور عايدة رياض وشيكو على السجادة الحمراء بمهرجان المركز الكاثوليكي (فيديو)

وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)

المعلم رمز الأخلاق، سفير الإمارات يكشف تفاصيل زيارته للأسطورة حسن شحاتة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

مدبولي يكشف موقف عجز المدرسين وكثافة الفصول وملامح تطوير الثانوية العامة

مرشح وحيد يفصل قائمة الخطيب من حسم انتخابات الأهلي بالتزكية

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، وصايا الله لسيدنا داود ومزاعم الإسرائيليات حول زوجاته

ما حكم سبّ الدين عند الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads